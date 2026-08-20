Pogoda w Olsztynie: 21-23 sierpnia

Mieszkańcy Olsztyna w najbliższy weekend doświadczą bardzo zróżnicowanej aury. Prognozy od 21 do 23 sierpnia zapowiadają zarówno ciepłe, niemal letnie chwile, jak i gwałtowne załamanie pogody z deszczem i ochłodzeniem. Kluczowa okaże się sobota, która przyniesie największą zmianę i może pokrzyżować plany na świeżym powietrzu. Niedziela z kolei będzie słoneczna, ale już w zupełnie innej, chłodniejszej odsłonie.

Ciepły i pochmurny początek weekendu

Piątek, 21 sierpnia, przywita olsztynian najwyższą temperaturą całego weekendu. Termometry w ciągu dnia mają wskazać nawet 26 stopni Celsjusza, co stworzy warunki idealne do aktywności na zewnątrz. Noc również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie około 15°C. Należy jednak pamiętać, że słońce może mieć problem z przebiciem się przez gęstą warstwę chmur. Prognozowane jest zachmurzenie duże, a lokalnie mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie bardzo łagodny, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota pod znakiem deszczu i ochłodzenia

Niestety, już w sobotę pogoda w Olsztynie zmieni się o 180 stopni. Ten dzień przyniesie gwałtowne ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie o blisko dziesięć stopni i wyniesie zaledwie 17°C. W nocy będzie jeszcze chłodniej, bo około 12 stopni. Dominującym zjawiskiem będą jednak intensywne opady deszczu, które mają towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. To będzie zdecydowanie mokry i ponury dzień. Dodatkowo wzrośnie siła wiatru, osiągając w porywach prędkość około 4 m/s.

Słoneczna, ale chłodna i wietrzna niedziela

Niedziela, 23 sierpnia, przyniesie sporą poprawę, jeśli chodzi o zachmurzenie. Deszczowe chmury ustąpią miejsca słońcu, a niebo ma być bezchmurne. Nie oznacza to jednak powrotu do piątkowych temperatur. Poranek przywita nas najniższą temperaturą weekendu, spadającą do około 11°C. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 18 stopni. Uczucie chłodu może potęgować dość silny wiatr, który będzie najmocniejszy w ciągu całego weekendu i osiągnie prędkość bliską 5 m/s. Będzie to więc dzień słoneczny, ale rześki.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Olsztynie sugeruje, by plany na weekend były elastyczne. Ciepły, choć pochmurny piątek to ostatnia szansa na skorzystanie z letniej pogody i spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Deszczowa i chłodna sobota to z kolei idealny moment na aktywności pod dachem – wizytę w instytucjach kultury, spotkanie ze znajomymi w kawiarni czy po prostu odpoczynek w domu. Słoneczna, ale wietrzna niedziela zachęca do spaceru, warto jednak wybrać miejsca osłonięte od wiatru, na przykład leśne ścieżki.

Dane pogodowe: OpenWeather