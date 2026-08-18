Do hulajnogi wezwali LAWETĘ. Absurdalny obrazek z Olsztyna

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-08-18 15:13

Do źle zaparkowanej hulajnogi elektrycznej strażnicy miejscy wezwali... lawetę, na której bez problemu zmieściłby się samochód. Niewielki pojazd został załadowany na platformę i wywieziony na parking depozytowy. Choć obrazek może wyglądać absurdalnie, strażnicy tłumaczą, że w tej sytuacji nie mieli wyboru.

Hulajnoga elektryczna na platformie lawety pomocy drogowej w Olsztynie. O tej interwencji przeczytasz na SE.
Autor: Straż Miejska w Olsztynie/ Materiały prasowe

Do nietypowej interwencji doszło we wtorek, 18 sierpnia, przy ul. Wyszyńskiego w Olsztynie. Hulajnoga elektryczna została pozostawiona na drodze dla rowerów. Na miejsce wysłano patrol straży miejskiej, który potwierdził, że pojazd stoi w niedozwolonym miejscu.

Chwilę później po hulajnogę przyjechała laweta. Jednoślad trafił na platformę, a następnie został przewieziony na parking depozytowy.

Jak tłumaczy Bogdan Kuczyński, dyżurny Straży Miejskiej w Olsztynie, pozostawienie hulajnogi w takim miejscu jest wykroczeniem, a jej usunięcie nie zależy od decyzji strażnika.

– W takiej sytuacji odholowanie hulajnogi jest obligatoryjne – mówi Bogdan Kuczyński.

Co ważne, nie była to pierwsza taka akcja olsztyńskich strażników. Jak usłyszeliśmy, służby reagują w ten sposób za każdym razem, gdy podczas patrolu zauważą źle zaparkowaną hulajnogę albo dostaną zgłoszenie o pojeździe pozostawionym w niedozwolonym miejscu.

Za wezwanie lawety oraz postój na parkingu płaci właściciel hulajnogi. Nie inaczej jest w przypadku popularnych jednośladów na minuty. Wtedy rachunek trafia najpierw do operatora wypożyczalni. Firma może później ściągnąć poniesione koszty od użytkownika, który zostawił pojazd w niedozwolonym miejscu.

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