Tajemnicze zaginięcie Elżbiety. Wyszła rano z domu i ślad po niej zaginął

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim poinformowała o zaginięciu Elżbiety Wawrzyniak. Kobieta wyszła z domu we wtorek, 25 sierpnia, około godz. 7. Od tego momentu nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

W chwili zaginięcia miała na sobie czarny bezrękawnik z kapturem, czarne spodnie dresowe oraz ciemne buty.

Policjanci proszą o zwracanie uwagi na osoby mogące odpowiadać rysopisowi zaginionej. Każda informacja, nawet z pozoru nieistotna, może pomóc w jej odnalezieniu.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Elżbieta Wawrzyniak lub mają informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem 47 77 54 211. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką Policji.