Ależ się wystroiły gwiazdy w Sopocie! Chylińska kolorowa jak papuga, Krupińska jak królewna, a panowie w podkoszulkach i krótkich spodenkach

Najwięcej zamieszania na scenie zrobiła w 2. dniu "Top of The Top Festival" 2026 Agnieszka Chylińska. Gwiazda wpadła na scenę w wielokolorowym, mocno rockowym zestawie. Kratka, połyskujące elementy, skórzane dodatki, ciężkie buty i charakterystyczna fryzura stworzyły look, który przyciągnął uwagę wszystkich. Jak dodać do tego liczne pochwały po występie Agnieszki, można powiedzieć, że "pozamiatała" Operę Leśną.

Wszystkie kolory tęczy nie tylko na Chylińskiej

I jakoś tak wyszło, że gwiazdy, które w tym oku wystąpiły na festiwalu TVN w Sopocie ubrali się w stylu "od Sasa do lasa". Wokalistki w większości stawiały na piękne, kolorowe suknie o bardzo różnej długości. Ania Karwan zachwyciła czerwienią, Kasia Sienkiewicz postawiła na pastelową żółć, Edyta Golec na małą czarną, a Kasia Nosowska cała odziała się w czerń.

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Za to panowie przybyli na występy na kompletnym "luzaku"! Krzysztof Zalewski założył biały podkoszulek, Smolik skórzaną kurtkę i kapelusz, L.U.C marynarkę w kolorowe wydruki i czapkę z daszkiem. A to nie wszystko - zobacz ich wszystkich w galerii zdjęć!

Krupińska i Hajduk pokazały, jak to się robi!

Zupełnie inną drogę wybrała ekipa prowadząca, która postawiła na elegancję i styl. Paulina Krupińska założyła długą, połyskującą suknię z transparentną siateczką, a efektowna biżuteria sprawiły, że wyglądała niczym księżniczka. Całość była bardzo glamour, ale jednocześnie przyciągała uwagę odważnym krojem. Damian Michałowski założył idealnie dobrany do partnerki garnitur i razem pokazali wielki szyk. Sandra Hajduk wręcz zachwyciła prostą srebro-błękitną suknią i razem z Olivierem Janiakiem wyglądali jak na balu u króla!

I właśnie za takie stylizacje widzowie kochają festiwale. Wszyscy kochają muzykę, ale ważne też jest i to, że nasze gwiazdy potrafią wyglądać!

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Agnieszka Chylińska nie przypomina siebie sprzed lat. Wydatne usteczka i gładka twarzyczka zachwyciły w "Mam Talent!"