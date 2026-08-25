Agnieszka Chylińska porwała publiczność w Sopocie. Wszyscy szybko wstali z krzeseł!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-25 23:13

Top of the Top Sopot Festival 2026 niezmiennie wzbudza ogromne emocje. Podczas tegorocznej odsłony imprezy nie mogło zabraknąć niekwestionowanej gwiazdy Opery Leśnej, która wielokrotnie podbijała serca widzów w tym ważnym dla polskiej muzyki miejscu. Tym razem było podobnie. Agnieszka Chylińska (50 l.) zawładnęła sceną w drugim dniu festiwalu!

Agnieszka Chylińska w Sopocie. Gwiazda znów zachwyciła

Wokalistka od pierwszych nut wciągnęła widzów podczas koncertu "Otwarta Scena" na Top of the Top Sopot Festival 2026. Jak wiadomo, Agnieszka Chylińska słynie z niezwykłej charyzmy oraz doskonałej relacji z fanami, co swoim występem po raz kolejny potwierdziła. Doświadczona gwiazda zaśpiewała swój ogromny hit "Królowa łez", a także, wraz z podniesioną z miejsc publicznością, wykonała nastrojowe "Kiedyś do ciebie wrócę". Artystka zwróciła na siebie uwagę jeszcze przed startem transmisji, gdy po wydaniu "Faktów" zapraszała widzów przed telewizory.

- Urodziłam trójkę dzieci, nosiłam wózki, nosiłam wszystko, tak że proszę państwa, to wszystko dzisiaj będzie naprawdę do zniesienia - zagaiła.

Dziękuję, że wstaliście tak absolutnie spontanicznie - powiedziała potem ze sceny.

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Agnieszka Chylińska na Top of the Top Sopot Festival. Fani są zachwyceni

Pełen energii, a jednocześnie poruszający show wokalistki wywołał lawinę pozytywnych komentarzy w Internecie. Chociaż Agnieszka Chylińska od ponad dwudziestu lat regularnie zachwyca sopocką widownię, to i tak zawsze otrzymuje niezwykłe wyrazy uznania od fanów, którzy doceniają nie tylko jej wokal, ale przede wszystkim naturalność i pełen profesjonalizm. Warto wspomnieć, że wokalistka w latach 90. zawojowała polski rynek muzyczny z grupą O.N.A., by następnie z sukcesami kontynuować solową drogę.

Agnieszka Chylińska z mikrofonem śpiewa na scenie w Sopocie. O jej występie na festiwalu przeczytasz na SE.
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Top of the Top Sopot Festival 2026 - kto jeszcze wystąpi?

W drugim dniu festiwalu zaprezentowano koncert "Otwarta Scena" oraz kultowy konkurs o Bursztynowego Słowika, w którym po długiej przerwie ponownie zasiedli profesjonalni jurorzy. W kolejnych dniach Top of the Top Sopot Festival 2026 odbędą się jeszcze następujące koncerty:

  • Środa, 26 sierpnia - "Opera Leśna w czterech aktach"
  • Czwartek, 27 sierpnia - "Top of the Rock" oraz "Duety nocy letniej"

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