Skolim skradł całusa Justynie Steczkowskiej. Reakcja diwy mówi wszystko

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-23 15:29

Skolim i Justyna Steczkowska połączyli siły i nagrali wspólną piosenkę. Utwór ujrzy światło dzienne w maju, a internetowe relacje sugerują, że duet wystąpi na scenie w Sopocie. Piosenkarka opublikowała w sieci wideo, na którym "król latino" znienacka całuje ją w policzek. Gwiazda nie ukrywała swojego zdziwienia.

Skolim skradł buziaka Steczkowskiej
Skolim wciąż zaskakuje i tuż po nagraniu z Blanką szykuje dla słuchaczy następny hit. Wokalista zaprosił do współpracy Justynę Steczkowską, absolutną ikonę polskiej sceny i reprezentantkę Polski na ubiegłorocznym konkursie Eurowizji. Słuchacze z ogromną niecierpliwością wypatrują rezultatów ich spotkania w studiu. Prawie nikt nie zakładał wcześniej tak nietypowego muzycznego zestawienia.

Justyna Steczkowska i Skolim promują wspólną piosenkę

Niezwykły duet aktywnie reklamuje swoje nadchodzące dzieło, chociaż utwór nie ujrzał jeszcze światła dziennego. Piosenkarka opublikowała w mediach społecznościowych wideo z młodszym artystą. Materiał powstał podczas prac nad spotem reklamowym festiwalu w Sopocie, gdzie oboje wystąpią w rolach głównych gwiazd. Na nagraniu artystka spaceruje ramię w ramię ze Skolimowskim. Nagle piosenkarz składa na jej policzku niespodziewany pocałunek, co wywołuje natychmiastowe zdumienie diwy.

Skolim zaskoczył Justynę Steczkowską pocałunkiem w policzek

Odważna decyzja o współpracy z autorem przebojów latino przyniosła wokalistce sporo nowości. Kulisy pokazują jednak, że artyści świetnie dogadują się poza sceną. Majowa premiera ich wspólnego utworu zbliża się wielkimi krokami. Muzycy prawdopodobnie pojawią się u swego boku nie tylko w festiwalowej reklamie, ale także na sopockich deskach. Diwa zamieściła w sieci film z backstage'u, przypominając przy okazji o swojej głośnej pracy w warzywniaku. Prawdziwym zaskoczeniem okazał się jednak zuchwały pocałunek, którym obdarzył ją Skolim. Piosenkarka zareagowała na ten spontaniczny wybryk szerokim uśmiechem i rozbawieniem.

Skolim skradł buziaka Steczkowskiej
Galeria zdjęć 28
