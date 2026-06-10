Pogrzeb Piotra Klimczaka. Rodzina przekazała jego ostatnią prośbę do żałobników

Piotr Klimczak nie żyje. Miał 41 lat

W nocy z czwartego na piątego czerwca odszedł Piotr Klimczak. Znany warszawski restaurator i współtwórca JOEL Sharing Concept odszedł w wieku 41 lat. Przykrą wiadomość o śmierci mężczyzny przekazała w mediach społecznościowych jego żona, Brygida Naumowicz-Klimczak. Do wpisu dodała kolorowe zdjęcie ukochanego męża.

Dziś w nocy odszedł nasz ukochany Piotr. Był otoczony miłością bliskich. Spoczywaj w pokoju najdroższy. Kocham Cię na zawsze - napisała na Instagramie.

Śmierć Piotra Klimczaka wstrząsnęła polskim show-biznesem. Restaurator przyjaźnił się z wieloma znanymi osobami i był bardzo ceniony w środowisku. Klimczak zmarł pięć dni przed trzecią rocznicą ślubu. Brygida Naumowicz-Klimczak zamieściła na Instagramie serię czarno-białych zdjęć z tamtego dnia. W poruszającym wpisie opisała ich wspólne życie oraz ostatnie tygodnie ukochanego.

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Ostatnie pożegnanie Piotra Klimczaka. Wyjątkowa prośba zmarłego

Piotr Klimczak przed śmiercią zmagał się z poważną chorobą. W sierpniu 2024 roku przekazał, że zdiagnozowano u niego raka trzustki. W poruszającym wpisie wyznał, że wszystko zaczęło się od bólu brzucha, a potem potoczyło się bardzo szybko.

Ostatnie tygodnie były trudne, ale jednocześnie pełne czułości i prawdy. W tych dniach, gdy liczyła się tylko nasza bliskość, pokazałeś mi, czym jest prawdziwa miłość. Bez udawania, bez ochrony – po prostu Ty i ja. Zapytałeś mnie: "Czy umówisz się ze mną na buziaczka i maliny?" Umawiam się. Zawsze - napisała Brygida.

Kilka godzin później dodała kolejny wpis. Tym razem przekazała pierwsze szczegóły dotyczące pogrzebu. Ostatnie pożegnanie Piotra Klimczaka odbędzie się w poniedziałek, 15 czerwca w Warszawie. Ceremonia odbędzie się o godzinie 10:30 w Domu Pogrzebowym Służew przy ulicy Fosa 19a. Po jej zakończeniu kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wilanowski.

Brygida Naumowicz-Klimczak przekazała ostatnią prośbę ukochanego męża do żałobników. Piotr Klimczak prosił o elegancki strój.

Zgodnie z wolą Piotra prosimy o strój elegancki, jednak nie w pełni czarny. Piotr kochał kwiaty, więc będą one mile widziane - dodała Naumowicz-Klimczak.

Z kolei rodzina zmarłego poprosiła o nieskładanie kondolencji.

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