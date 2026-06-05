Gwiazdy żegnają Piotra Klimczaka. Miał zaledwie 41 lat. "Był otoczony miłością bliskich"

Nie żyje Piotr Klimczak. Miał 41 lat

Nie żyje Piotr Klimczak. Znany warszawski restaurator i współtwórca JOEL Sharing Concept odszedł w wieku 41 lat. Przykrą wiadomość o śmierci mężczyzny przekazała w mediach społecznościowych jego żona, Brygida Naumowicz-Klimczak.

Dziś w nocy odszedł nasz ukochany Piotr. Był otoczony miłością bliskich. Spoczywaj w pokoju najdroższy. Kocham Cię na zawsze - napisała na Instagramie.

Do wpisu dodała kolorowe zdjęcie ukochanego męża. Właśnie tak zapamiętają go bliscy - radosnego i uśmiechniętego. Piotr Klimczak przed śmiercią zmagał się z poważną chorobą. W sierpniu 2024 roku przekazał, że zdiagnozowano u niego raka trzustki. W poruszającym wpisie wyznał, że wszystko zaczęło się od bólu brzucha, a potem potoczyło się bardzo szybko.

Zachorowałem, mój świat się trochę zachwiał i w kilka chwil totalnie zmienił. Zdiagnozowano u mnie raka trzustki. Wszystko zaczęło się jakiś miesiąc albo dwa temu, już sam nie wiem. Ból brzucha potem gastroskopia, pierwsze wyniki, żółtaczka mechaniczna trzy tygodnie w szpitalu, ostre zapalenie trzustki i wynik wycinka - pisał Klimczak.

Jednak nawet zmagają się z chorobą nie tracił pogody ducha. Zamieszczał na Facebooku wpisy, w których dzielił się swoimi przemyśleniami o życiu, kuchni, podróżach czy leczeniu. Chociaż nie ukrywał gorszych chwil, to nawet ze szpitala wrzucał uśmiechnięte zdjęcia. Starał się nie tracić optymizmu.

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Gwiazdy żegnają Piotra Klimczaka

W marcu ubiegłego roku Piotr Klimczak pisał o remisji choroby. Cały czas byli przy nim najbliżsi, którzy wspierali go szczególnie mocno w momentach zwątpienia.

Na szczęście jest kilka takich osób w moim życiu, które pomogły mi wyjść z tego stanu i na nowo odnaleźć radość. Zacznijmy od tego, że one tego werdyktu nie przyjęły, a tym samym zaraziły mnie optymizmem i wiarą. Dały mi do ręki wiele narzędzi, które pomagają mi przejść przez ten cały proces - przekazał na Facebooku.

Niestety, choroba nie odpuściła. W piątek, 5 czerwca Brygida Naumowicz-Klimczak przekazała przykrą wiadomość o śmierci męża. Pod wpisem zaroiło się od kondolencji oraz słów wsparcia, w tym również od gwiazd show-biznesu. Piotra Klimczaka pożegnali m.in. Maja Sablewska, Łukasz Jemioł, Michał Borowik, Zofia Zborowska czy Ania Karwan.

Piotruś - na zawsze w naszych sercach zostaniesz uśmiechnięty, stylowy, zabawny, z szeroko otwartymi ramionami witający nas w progu Joela. Do zobaczenia. Love - napisała Maja Bohosiewicz.

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