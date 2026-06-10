Olga Lipińska pożegnała przyjaciółkę Wiesławę Liszewską. Razem pracowały. "Wiesiu, nie mam słów"

Olga Lipińska straciła bliską osobę

Zmarła przyjaciółka i współpracowniczka 87-letniej Olgi Lipińskiej. Poruszające słowa pożegnania reżyserka zamieściła w nekrologu opublikowanym 9 czerwca w Wyborczej (znajdziecie go w galerii).

Zmarła Wiesława Liszewska. Mistrzyni montażu programów telewizyjnych. Moja wieloletnia Przyjaciółka. Żegnaj Wiesiu, nie mam słów - napisała Olga Lipińska.

Nie musiała pisać nic więcej. Krótkie, ale pełne emocji zdanie pokazuje, jak bliska była ich relacja i jakim ciosem dla Olgi jest odejście Liszewskiej.

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Kim była Wiesława Liszewska?

Wiesława Liszewska przez lata współtworzyła programy telewizyjne, spektakle Teatru Telewizji, filmy dokumentalne i seriale. W branży uchodziła za prawdziwą mistrzynię montażu. Jej doświadczenie, profesjonalizm i wyczucie rytmu obrazu sprawiały, że była cenioną współpracowniczką wielu twórców. Olga Lipińska i Wiesława Liszewska znały się nie tylko zawodowo. Łączyła je także wieloletnia przyjaźń. Dlatego wiadomość o śmierci montażystki była dla znanej reżyserki szczególnie bolesna. W świecie telewizji odejście Liszewskiej zostało przyjęte z wielkim smutkiem.

Choć pozostawała osobą pracującą głównie za kulisami, jej wkład w rozwój polskiej telewizji jest nie do przecenienia. Współtworzyła montaż do tak głośnych realizacji Teatru Telewizji jak "Zemsta" (w reżyserii Olgi Lipińskiej), "Tango", "Pułapka", "Pygmalion", "Dzika kaczka", "Filomena Marturano" czy "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale". Działała też przy filmach i serialach.

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