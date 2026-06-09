Pilne! Nie żyje kolejna gwiazda PRL! To jedna z Alibabek

Sylwia Krajewska (z domu Rajchert) była jedną z najjaśniejszych gwiazd Alibabek. Wieść o śmierci Sylwii Krajewskiej obiegła Facebook w poniedziałkowy wieczór, 8 czerwca 2026 roku. Jako pierwsi przekazali ją twórcy profilu Kulturalni.pl. Następnie smutne doniesienia zostały potwierdzone przez rodzinę artystki oraz fanpage zespołu na Facebooku.

Syn gwiazdy Alibabek potwierdził tragiczne wieści

W rozmowie z dziennikarzami syn gwiazdy Alibabek, Marek Krajewski, przekazał, że jego mama odeszła 8 czerwca około godziny 19. Informacja błyskawicznie obiegła środowisko muzyczne oraz fanów uwielbianej w PRL grupy.

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Sylwia Krajewska przez lata była związana z jedną z najbardziej cenionych żeńskich formacji wokalnych w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Alibabki zdobyły ogromną popularność dzięki charakterystycznym harmoniom wokalnym i współpracy z największymi gwiazdami polskiej estrady. Zespół występował u boku takich artystów jak Anna Jantar, Irena Jarocka, Czesław Niemen, Maryla Rodowicz czy Marek Grechuta.

"Kwiat jednej nocy" już nie zaśpiewa

Grupa zapisała się także złotymi zgłoskami w historii festiwali w Opolu i Sopocie. Do najbardziej znanych utworów wykonywanych przez Alibabki należą między innymi "Kwiat jednej nocy", "Dom w malwy malowany" oraz "Kapitańskie tango". Piosenki te do dziś pozostają ważną częścią polskiego dorobku muzycznego.

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Po pojawieniu się informacji o śmierci wokalistki internet zapełnił się wpisami pełnymi wzruszenia i wspomnień. Fani składali rodzinie wyrazy współczucia, podkreślając, jak ważną rolę Alibabki odegrały w ich życiu.

"Odchodzi pokolenie, którego dało się słuchać"

Widać Panu Bogu potrzeba w niebie też wesołości, skoro wzywa je powoli do siebie. Wyrazy współczucia dla rodziny. Nasze kochane dziewczyny... Teraz budują zespół gdzieś indziej. Szkoda, odchodzi pokolenie, którego dało się słuchać

- napisał jeden z internautów pod wpisem informującym o śmierci artystki.

Odejście Sylwii Krajewskiej zamyka kolejny ważny rozdział w historii polskiej piosenki. Dla wielu słuchaczy pozostanie ona symbolem czasów PRL, gdy Alibabki należały do najjaśniejszych gwiazd rodzimej estrady.

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