Edyta Górniak niknie w oczach! Allan zdradził, jak naprawdę schudła jego mama

Górniak przytyła przez stres i brak snu

Edyta Górniak, która zawsze zachwycała nieskazitelną figurą, w czerwcu ubiegłego roku (2025 r.) przyznała, że zrobiła się okrąglejsza. Jak wyznała na Instagramie powodem zmiany jej wyglądu był głównie stres, problem, które się nagromadziły, ale również nieduża ilość snu i zbyt mała ilość spożywanych posiłków. Piękna artystka nie mogła na siebie patrzeć. Była wobec siebie bardzo krytyczna.

Gdybym wam pokazała, co ten miesiąc zrobił ze mną, ilość stresu, adrenaliny, niedospania, niedojedzenia, zmartwień, problemów, zmian, to byście mnie nie poznali

- powiedziała Górniak do swoich fanów.

Wiecie, co mnie jeszcze wkurza? Że już chyba sprawdziłam wszystkie diety i byłam taka surowa, taka restrykcyjna dla siebie i nic to nie daje. Jestem gruba, we wszystkim wyglądam grubo i już nienawidzę patrzeć na siebie na ekranie. Nienawidzę

- dodała.

To nie leki odchudzające, to dyscyplina

Wokalistka, która uważana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet w naszym kraju, w ostatnich tygodniach pozbyła się dodatkowych kilogramów. Kiedy pojawia się na scenie, wręcz zachwyca zjawiskową figurą i zgrabnymi nogami. Jak to zrobiła? Syn gwiazdy zdradził sekret mamy w rozmowie z dziennikarzem ESKA.pl. Zapewnia, że Górniak nie brała żadnych leków, które miałby pomóc jej schudnąć.

Ktoś mi ostatnio powiedział, że mama ostatnio bardzo schudła. No, schudła, bo można po prostu jeść mniej. Nie zawsze jest to kwestia jakiejś chemii, leków. Można po prostu jeść mniej, pójść na spacer. Większość osób może w taki sposób zrzucić parę kilogramów. Wiem, że moja mama nigdy nic nie brała [na schudnięcie]. Ma podejście takie jak ja. Ograniczam rzeczy, które są dla mnie niewskazane, a jem normalnie, no i jakoś mi to sprzyja

- powiedział Allan.

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