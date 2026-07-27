Fit Lovers z maluchem na spacerze. Ona w samym staniku, on z klatą na wierzchu. Widać, że zrobiło się ciepło!

To dla nich najpiękniejszy rozdział życia! Fit Lovers są rodzicami

Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, radosną nowinę o tym, że zostali rodzicami, przekazali 9 lipca, publikując wzruszające zdjęcia ze szpitala. W ramionach dumnej mamy znalazł się wyczekiwany maluch, a obok nie zabrakło szczęśliwego taty. Krótki podpis "Nowy rozdział" wystarczył, by pod postem natychmiast pojawiły się tysiące gratulacji od fanów i znajomych z show-biznesu. Wcześniej, podczas efektownego przyjęcia gender reveal, para zdradziła, że spodziewa się chłopca.

Choć jeszcze niedawno ich dni wypełniały treningi, nagrania i zawodowe projekty, dziś najważniejszy jest synek. Pamela i Mateusz chętnie pokazują fanom pierwsze chwile z maluchem. Niedawno wybrali się na rodzinny spacer i nie kryli zachwytu nową codziennością.

Kiedyś byłby zwykły spacer, na który w sumie nie chce się iść, teraz to najlepsza atrakcja! - napisali w mediach społecznościowych, dając do zrozumienia, że rodzicielstwo całkowicie zmieniło ich spojrzenie na życie.

Fani zwrócili uwagę nie tylko na rodzinne kadry, ale także na Pamelę, która zaledwie kilka dni po porodzie wyglądała promiennie i z uśmiechem spacerowała z wózkiem. Influencerka przyznała jednak, że choć tęskni za regularnymi treningami, teraz całą uwagę poświęca synkowi. Na razie to właśnie on jest najważniejszy, a powrót do intensywnej aktywności fizycznej musi jeszcze poczekać.

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Młoda mama gubi kilogramy

Internauci nie szczędzą młodym rodzicom ciepłych słów. W komentarzach pojawiają się życzenia, gratulacje i zachwyty nad ich nową rolą. Ale nie tylko! Nie da się nie zauważyć, że młoda mama z dnia na dzień gubi ciążowe kilogramy, a jej sylwetka wygląda świetnie. Po kilkunastu dniach od porodu Pamela waży już o 11 kg mniej niż przed urodzeniem synka.

Ostatecznie zostało mi +7 kg wagi sprzed ciąży i na tym się trzyma. Jest git - napisała Pamela na swoim InstaStory, prezentując smukłą sylwetkę .

Gwiazda internetu zdjęła górę sukienki, aby pokazać w sieci swój coraz bardziej płaski brzuszek. Pamela ani myśli wstydzić się własnego ciała po porodzie. Ostatnio na spacer z synkiem wybrała się w skąpym wdzianku, a że pogoda sprzyjała, sportowy stanik był jak najbardziej na miejscu. Jej partner też postanowił odsłonić co nieco i paradował z gołą klatą wyzierającą spod rozpiętej koszuli. ZDJĘCIA PARY ZNAJDZIECIE TUTAJ!

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