Uwaga! Partnerka Bieniuka walczyła o życie podopiecznego po ataku agresywnego psa! Przerażające zdjęcia

Zwykły spacer z psem partnerki Jarosława Bieniuka zamienił się w koszmar. Zuzanna Pactwa przeżyła chwile jak z horroru, gdy jej niewielki pies został zaatakowany przez shar peia. Biggi trafił do weterynarza z poważnymi ranami, a influencerka aż "kipi" oburzenia. Domaga się, by agresywne psy obowiązkowo nosiły kagańce i apeluje do świadków o kontakt.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas spaceru w Orłowie w Gdyni. Zuzanna Pactwa wybrała się na przechadzkę ze swoim małym pieskiem Biggim, gdy nagle na ich drodze pojawił się shar pei. Choć pies był prowadzony na smyczy, niespodziewanie zaatakował czworonoga partnerki Jarosława Bieniuka.

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Partnerka Bieniuka natychmiast zawiozła rannego psa do weterynarza. W relacji opublikowanej na jej profilu na Instagramie pokazała, jak poważne były obrażenia. Konieczne było nawet szycie ran - zobacz to w naszej galerii zdjęć!

Jesteśmy już w domu - trzy rany szyte. Sorry, ale uważam, że jeśli pies objawia agresję nawet na smyczy, to powinien mieć kaganiec. Widzę dużo psów codziennie na spacerach, są szkółki pod domem, plaże dla psów, wszyscy mają luz, są szczęśliwi i się bawią.

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Normalny pies nie zrobiłby czegoś takiego - sorry, szczególnie że Biggi nie jest psem, który podchodzi do psów albo na nie szczeka. Przeszedł obok i został zaatakowany .

Po całym zajściu partnerka byłego piłkarza postanowiła zwrócić się do mieszkańców Orłowa. Podejrzewa, że właściciel agresywnego shar peia mógł mieć już wcześniej podobne incydenty i chce sprawdzić, czy są inne osoby, których zwierzęta zostały zaatakowane.

Jeśli jest tu ktoś z Orłowa, kto kojarzy gościa z agresywnym shar pei i ma z nim jakąś sytuację, to piszcie do mnie.

Zuzanna Pactwa Zuzanna Pactwa uważa, że agresywne psy powinny chodzić nie tylko na smyczy, ale również w kagańcu.

Agresywny pies to zawsze wina właściciela!

Co na to prawo?

Co mówią na ten temat przepisy? Opiekun musi mieć psa pod kontrolą i stosować środki ostrożności odpowiednie do sytuacji.

Art. 77 Kodeksu wykroczeń przewiduje karę za brak zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a konkretne obowiązki mogą wynikać także z uchwał rady miasta lub gminy.

Jakie psy powinny nosić kaganiec?

Kaganiec jest szczególnie wskazany u psów, które mają skłonność do gryzienia, atakowania innych zwierząt, zjadania śmieci z ziemi albo bardzo źle reagują na tłum, hałas i bliski kontakt z obcymi osobami. Pełną listę sytuacji, w których wymagany jest kaganiec dla psa podał portal "Psy-pies.com. Wszystko o psach".

psy agresywne wobec ludzi lub zwierząt

psy po pogryzieniu lub próbie pogryzienia

psy bardzo reaktywne, które rzucają się na inne psy

psy silne, trudne do utrzymania w stresującej sytuacji

psy ras uznawanych za agresywne, jeśli wymagają tego przepisy lub regulamin

psy jadące komunikacją publiczną, jeśli przewoźnik wymaga kagańca

psy w miejscach, gdzie regulamin nakazuje kaganiec

psy zjadające odpadki, trutki lub przypadkowe jedzenie z ziemi

Rasy psów uznawane za agresywne a kaganiec

Te rasy obowiązkowo muszą nosić kaganiec

W Polsce istnieje wykaz ras psów uznawanych za agresywne. Utrzymywanie takiego psa wymaga zezwolenia wydawanego przez właściwy urząd. Lista obejmuje między innymi amerykańskiego pit bull terriera, psa z Majorki, buldoga amerykańskiego, doga argentyńskiego, psa kanaryjskiego, tosa inu, rottweilera, akbash doga, anatolian karabasha, moskiewskiego stróżującego i owczarka kaukaskiego.

W praktyce trzeba sprawdzać też lokalny regulamin gminy, zasady przewoźnika oraz regulaminy konkretnych miejsc. Psy tych ras zwykle wymagają jednak szczególnej kontroli, a kaganiec może być konieczny w wielu przestrzeniach publicznych.

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