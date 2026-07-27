Doda domaga się zmian w szkolnictwie. Ma rewolucyjny pomysł

Początek 2026 roku przyniósł falę największych mrozów od ponad dziesięciu lat, co skłoniło Dodę do wykorzystania swoich ogromnych zasięgów internetowych w słusznej sprawie. Znana z wielkiej miłości do czworonogów wokalistka postanowiła pomóc im przetrwać ten niezwykle wymagający okres. Na swoim instagramowym profilu pokazywała wizyty w jednym ze schronisk pod Warszawą, gdzie osobiście ocieplała psie budy i zachęcała swoich fanów do podobnych działań. Poszła o krok dalej i w ramach inicjatywy o nazwie „hot as ice challenge” rzuciła wyzwanie innym osobom z polskiego show-biznesu, nominując ich do wzięcia udziału w akcji. Z czasem te doraźne działania przerodziły się w prawdziwą życiową misję. Dzięki sygnałom od swoich obserwatorów piosenkarka nagłośniła dramatyczną sytuację w tak zwanych patoschroniskach, co docelowo zaowocowało zamknięciem kilku takich placówek. Wielokrotnie podkreślała jednak, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Zaangażowanie wokalistki doprowadziło ją do spotkań z najważniejszymi osobami w państwie, w tym z prezydentem Karolem Nawrockim, który powierzył jej zadanie opracowania specjalnej ustawy poprawiającej los zwierząt. Dokument powstawał we współpracy z pracownikami prezydenckiej kancelarii oraz tragicznie zmarłym Łukaszem Litewką. W wywiadzie udzielonym portalowi Eska.pl gwiazda zdradziła główne założenia projektu, wśród których znalazła się gruntowna reforma edukacji. Według artystki polskie szkoły muszą od pierwszych klas uczyć najmłodszych wrażliwości oraz empatii wobec mniejszych braci.

Ustawa Dody i prezydenta Karola Nawrockiego. Będzie rejestr oprawców zwierząt

W trakcie rozmowy z dziennikarzem serwisu Eska.pl piosenkarka omówiła szczegóły dotyczące ochrony czworonogów na terenie naszego kraju. Doda zwróciła szczególną uwagę na absurdalne przepisy, które pozwalają osobom prawomocnie skazanym za znęcanie się nad zwierzętami na posiadanie kolejnych podopiecznych.

Jeżeli chodzi o prace nad naszą ustawą, to kiedy spotkaliśmy się w kancelarii prezydenta na początku lutego, poprosiliśmy o pomoc, żeby pomógł nam stworzyć taką ustawę, która będzie miała silniejszy głos niż tylko moja ustawa i Łukasza. Prezydent postanowił nam pomóc i przez pół roku ponad, co dwa tygodnie, spotykaliśmy się na kilka godzin po to, żeby razem z mecenasami w kancelarii tworzyć tę ustawę. (…) Mimo funkcjonowania różnych stowarzyszeń i organizacji te ustawy od ponad 20 lat są archaiczne i żenujące, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Chronią jedynie interesy ludzkie. (…) To są takie patenty, które są ważne – np. nacisk na ministra oświaty, żeby w szkołach były zajęcia uczące empatii do zwierząt, że nie wyrzuca się zwierzęcia, jadąc na wakacje czy przez zmianę statusu małżeńskiego lub narodziny dziecka; że zwierzę nie jest rzeczą, że jest to nasz przyjaciel i jesteśmy za niego odpowiedzialni do końca życia, a porzucanie go na pastwę losu jest objawem sadyzmu, odchyłku psychicznego i znęcania się nad zwierzęciem. Będzie ogólnokrajowy rejestr wszystkich ludzi, którzy znęcali się nad zwierzętami, nawet w minimalnym stopniu. Na razie nie ma takiego rejestru - powiedziała Doda podczas wydarzenia „Doda Mega Camp” w rozmowie z portalem Eska.pl.

Doda żąda rewolucji w polskich szkołach. Chce lekcji oddychania i patriotyzmu

Gdy zapytano ją o inne przedmioty, które najchętniej wprowadziłaby do programu nauczania, artystka wymieniła edukację prozdrowotną oraz zajęcia z patriotyzmu, które miałyby zastąpić tradycyjne lekcje wiedzy o społeczeństwie. Gwiazda uważa, że młodzież powinna uczyć się też praktycznego podejścia do zdrowia, aby zapobiegać chorobom poprzez odpowiedni styl życia.

Patriotyzm, ale nie jakiś nudny WOS, z naciskiem na uczenie dzieci miłości do ojczyzny, świadomości, ile ludzi za nich przelało krew i szacunku do swojego narodu, do ludzi rządzących nim, bez względu na sympatie i antypatie i umiejętności walki o swoją ojczyznę. Dwa – dieta i sport. Od dziecka powinny być przedmioty, które uczą, jak sobie pomóc, zanim zaczniemy się faszerować lekami. Bardzo ważne jest to, żeby dzieci od samego początku uczyły się, że jedzenie zarówno truje i leczy. Podstawy diety, podstawy sportu, podstawy nauki oddychania to są niezwykle istotne rzeczy. No i lekcje empatii oraz miłości do najsłabszych - stwierdziła piosenkarka na łamach Eski.pl.

Wywiad z Dodą na Doda Mega Camp!