To one walczą o koronę i tytuł Miss Supranational 2026. Piękności z kilkudziesięciu państw, w tym z Polski! Która najpiękniejsza?

Konkurs Miss Supranational 2026

Każda z finalistek przywiozła do Polski nie tylko urodę, ale także własną historię, kulturę i osobowość. To właśnie różnorodność od lat jest znakiem rozpoznawczym Miss Supranational. Kandydatki zachwycają nie tylko wyglądem, ale również charyzmą, pewnością siebie i zaangażowaniem społecznym. Wyjątkową atmosferę tegorocznej edycji uwieczniono podczas oficjalnej sesji zdjęciowej finalistek. Przed obiektywem Radochny Śmigielskiej powstały kadry pokazujące nie tylko piękno uczestniczek, ale również ich indywidualny charakter. O perfekcyjny makijaż zadbał zespół ekspertów Estée Lauder pod kierownictwem Pawła Borkowskiego, Global Pro Makeup Artist marki. Fryzury przygotowały stylistki z Akademii Zaremba, a nad każdym detalem stylizacji czuwała Kasia Cygańska.

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Kto repezentuje Polskę na wyborach Miss Supranational 2026?

Polskie barwy reprezentuje Oliwia Mikulska, aktualna Miss Polski 2025. Dla pięknej blondynki to wyjątkowo intensywny czas. Już za kilka dni stanie do walki o międzynarodową koronę, a zaledwie dwa dni później podczas gali Miss Polski przekaże swój krajowy tytuł następczyni. To niezwykle symboliczne zakończenie roku pełnego sukcesów, podróży i nowych doświadczeń.

Miss Supranational to konkurs, który od lat buduje swoją światową markę właśnie w Polsce. Wielki finał Miss Supranational 2026 odbędzie się 31 lipca w ramach Festiwalu Piękna 2026. Widowisko będzie transmitowane na żywo i prawdopodobnie przyciągnie przed telewizory miliony widzów. Koronę swojej następczyni przekaże ubiegłoroczna triumfatorka, Brazylijka Eduarda Braum, kończąc tym samym swoją kadencję.

Festiwal Piękna od lat jest jednym z największych wydarzeń tego typu w Europie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Nowa Scena, producentem Telewizja Polsat, partnerem głównym Województwo Małopolskie, a gospodarzem tegorocznej edycji pozostaje Nowy Sącz. Przez kilka dni miasto ponownie stanie się światową stolicą piękna, goszcząc finalistki z całego świata oraz tysiące fanów konkursów miss.

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