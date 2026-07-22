Oliwia Mikulska walczy o koronę Miss Supranational 2026. Polka zachwyca urodą

Oliwia Mikulska w drodze po tytuł Miss Supranational 2026

Około 70 uczestniczek z całego świata rozpoczęło przygotowania podczas zgrupowania przed galą finałową konkursu Miss Supranational 2026. Już niedługo Eduarda Braum, pochodząca z Brazylii i obecnie nosząca ten tytuł, wręczy go swojej następczyni. Miłośnicy takich wydarzeń podkreślają, że obecna rywalizacja zapowiada się nieprzewidywalnie. Jak na tym tle prezentuje się Oliwia Mikulska, reprezentująca Polskę? Jej wybory modowe spotykają się z dużym uznaniem. Co więcej, chwalona jest za otwartość i budowanie świetnych relacji z innymi uczestniczkami. Należy też pamiętać, że nasza reprezentantka pełni rolę gospodyni, jako że konkurs organizowany jest w Polsce. Ostatni triumf Polski w tych wyborach miał miejsce w 2011 roku, a koronę zdobyła wtedy Monika Lewczuk. Wyniki tegorocznych zmagań poznamy podczas finału.

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Kim jest Oliwia Mikulska?

Oliwia Mikulska to 21-latka pochodząca z Żar, która w ubiegłym roku zdobyła zaszczytny tytuł Miss Polski. Pomimo niedawnego obronienia licencjatu w dziedzinie finansów i rachunkowości, to właśnie pomaganie innym jest jej prawdziwą pasją. Długofalowo działa jako wolontariuszka. Można ją spotkać na oddziałach onkologicznych, gdzie wspólnie z Fundacją Spełnionych Marzeń spędza czas z najmłodszymi pacjentami. Angażuje się również w działania promujące zdrowie psychiczne młodych ludzi oraz pomoc osobom starszym. Narodowy Fundusz Zdrowia docenił jej działania, przyznając jej m.in. tytuł Ambasadora Zdrowia. Będąc Miss, przez rok promowała Polskę na świecie, uczestnicząc w inicjatywach wspierających edukację dzieci chociażby w RPA, na Sri Lance czy w Chicago.

Transmisja finału Miss Supranational 2026

Miastem gospodarzem tegorocznego, wielkiego finału Miss Supranational 2026 został Nowy Sącz. Uroczystość zaplanowano na piątek, 31 lipca. Prowadzącymi wydarzenie zostali Fezile Mkhize oraz Ida Nowakowska. Scenę muzyczną uświetnią występy takich artystek, jak Oktavvia, Blanka oraz Alicja Szemplińska. Całość będzie transmitowana na żywo na antenie Polsatu.