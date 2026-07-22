Ewa nie znalazła męża w "Rolnik szuka żony". Teraz robi to pod pseudonimem

Ewa Kryza pojawiła się w 10. sezonie programu "Rolnik szuka żony". Odcinki z tej edycji oglądaliśmy w telewizji w 2023 roku. Pochodząca z Wielkopolski 31-latka szybko zwróciła uwagę Waldemara, który od początku nie krył zainteresowania atrakcyjną brunetką. Widzowie również zauważyli, że rolnik darzy ją szczególną sympatią i wielu przewidywało, że to właśnie ona ma największe szanse na stworzenie z nim związku. Jednak oni zdecydowali inaczej.

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Waldemar zdecydował się dać Ewie szansę i liczył na rozwój znajomości, ale ostatecznie między uczestnikami nie pojawiło się uczucie wystarczające na trwały związek. Ostatecznie ich drogi się rozeszły.

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Ewa nie odpowiedziała na teorie spiskowe

Po zakończeniu 10. edycji "Rolnik szuka żony" wokół osoby Ewy pojawiły się spekulacje. W jednym z finałowych odcinków Waldemar zasugerował nawet, że udział kobiety w show mógł mieć związek nie tylko z poszukiwaniem miłości, ale również z chęcią zdobycia popularności.

Ewa Kryza nigdy nie odnosiła się do podobnych zarzutów. Nie da się jednak ukryć, że występ w telewizyjnym hicie sprawił, że stała się rozpoznawalna w całej Polsce. Dziś jej profil na Instagramie śledzi ponad 76 tysięcy fanów.

Ewa z "Rolnika..." wybrała pseudonim

Ewa Kryza po zakończeniu telewizyjnej przygody skupiła się przede na działalności artystycznej. Była gwiazda show TVP "Rolnik szuka żony" regularnie publikuje materiały związane z muzyką na swoim profilu na Instagramie. Wokalistka informuje fanów o kolejnych zawodowych projektach.

Niedawno Kryza ogłosiła, że rozpoczyna nowy etap kariery i będzie występować pod pseudonimem Diana. Przy okazji zapowiedziała premierę nowego utworu, który nagrała w duecie z gwiazdą disco polo Andre.

Początek nowej drogi pod pseudonimem Diana, a w tle najnowszy singiel w duecie z Andre.

Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" realizuje więc swoje muzyczne marzenia. Czy nowy projekt okaże się sukcesem?

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