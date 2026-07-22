Julia Wieniawa w końcu to ogłosiła. Cała Polska na to czekała!

Wieniawa przerwała milczenie! "To będzie zupełnie nowy rozdział"

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa. Choć od miesięcy realizuje kolejne projekty aktorskie i reklamowe, nie zapomina o swojej muzycznej pasji. Fani od dawna pytali, kiedy doczekają się nowych utworów. Teraz artystka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Na Instagramie opublikowała zdjęcia z wyjazdu, podczas którego razem z producentami i autorami tekstów pracowała nad nowymi piosenkami. Choć nie zdradziła jeszcze daty premiery, jej wpis wywołał lawinę komentarzy.

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Wieniawa w końcu to wyznała. Cała Polska na to czekała

Wieniawa pokazała fotografie wykonane podczas muzycznego campu w lesie. Jak sama przyznała, większość czasu poświęcała na tworzenie nowych utworów, dlatego nie miała okazji robić wielu zdjęć. Zażartowała również z ujęcia, na którym siedzi przy pianinie.

Ja grająca cztery akordy w kółko, udając wybitną pianistkę - napisała z przymrużeniem oka.

Po chwili wyjaśniła jednak, że za tymi fotografiami kryje się wiele godzin intensywnej pracy.

Tak serio to po prostu nie mam żadnych innych zdjęć z mojego muzycznego campu w lesie, bo byliśmy tak zajęci pisaniem dla Was nowych pięknych piosenek - zdradziła.

Artystka pracowała nad nowym materiałem z wieloma osobami. Nie zabrakło również humorystycznych kulis. Julia napisała, że jej pies Bowie także uczestniczył w twórczym procesie.

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Bowie też był zaangażowany w chórki - zażartowała.

Największe emocje wzbudziła jednak końcówka wpisu. To właśnie tam Julia Wieniawa zapowiedziała, że jej nowa muzyka będzie znacząco różnić się od dotychczasowych projektów.

Jedno mogę zdradzić - to będzie zupełnie nowy rozdział. Reszta w swoim czasie! - ogłosiła.

Te kilka słów wystarczyło, by internauci zaczęli zastanawiać się, czy wokalistka zmieni swój styl muzyczny, przygotowuje nowy album, czy może planuje największy projekt w swojej dotychczasowej karierze. A może będzie śpiewającą jurorką w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

"Kochana can’t wait for new music", "Czekamy. Bardzo!" - czytamy w sekcji komentarzy.

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