Julia Wieniawa w luksusowym aucie z umięśnionych raperem. Co robili razem?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-03 17:52

Julia Wieniawa zaskoczyła swoich odbiorców, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie z mężczyzną, z którym mało kto by ją skojarzył. Piosenkarka pokazała się w nowoczesnym samochodzie u boku rapera Kizo, co natychmiast wywołało falę domysłów. Teraz wiemy już, jaki był cel tego spotkania.

Julia Wieniawa i Kizo zaskoczyli internautów

Julia Wieniawa słynie z tego, że potrafi przyciągnąć uwagę mediów. Piosenkarka i aktorka regularnie dostarcza tematów do dyskusji, a tym razem ponownie wprawiła swoich obserwatorów w zdumienie. Na początku lipca na jej profilu społecznościowym pojawiło się nietypowe ujęcie z popularnym raperem. Mowa oczywiście o artyście tworzącym pod pseudonimem Kizo. Opublikowana na Instagramie fotografia przedstawia artystkę z wachlarzem, siedzącą w luksusowym pojeździe u boku masywnego rapera. Pod postem zaroiło się od komentarzy pełnych zdziwienia. Fani natychmiast zaczęli zastanawiać się, co połączyło tę dwójkę.

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Julia Wieniawa we wspólnym projekcie z Kizo

Obecność Wieniawy i rapera na jednym zdjęciu nie jest dziełem przypadku. Gwiazdy połączyły siły, aby stworzyć dla słuchaczy wyjątkowy muzyczny projekt. Efektem ich pracy w studiu będzie wspólny utwór zatytułowany "Laweta". Premiera piosenki została zaplanowana na 9 lipca 2026 roku. Czas pokaże, czy ich artystyczna kolaboracja zawojuje listy przebojów podczas tegorocznych wakacji.

Julia Wieniawa z mikrofonem. Obok na wstawce raper Kizo i artystka w aucie. O ich duecie przeczytasz na SE.
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Kizo – kim jest?

Kizo, czyli Patryk Woziński, urodził się 26 czerwca 1994 roku w Gdańsku i jest cenionym w Polsce raperem oraz autorem tekstów. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiał jako członek formacji Ciemna Strefa. Do tej pory zaprezentował fanom kilka albumów, w tym "Pegaz", "Posejdon", "Jeszcze 5 minut", "Ostatni taniec" oraz "Patocelebryta". Hity takie jak "Disney", "Taxi" i "Hero" przyniosły mu miliony odtworzeń, a także wyróżnienia w postaci diamentowych i platynowych płyt. Raper rozwija się również w biznesie – współtworzył markę napojów Kizzers oraz własną sieć gastronomiczną Kizo Kebab.

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JULIA WIENIAWA