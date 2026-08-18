Jan Frycz zaledwie kilka dni przed śmiercią wciąż pracował! Pojawił się w teatrze "jeszcze w zeszłym tygodniu"

Jan Frycz nie żyje

Jan Frycz zmarł 15 sierpnia 2026 r. w wieku 72 lat. O jego śmierci 17 sierpnia poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta odszedł w domu, w otoczeniu najbliższych. Jeszcze kilka dni wcześniej pracował i przygotowywał się do kolejnych ról.

Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. W zeszłym tygodniu rozpoczął próby do ORESTEI w reż. Luka Percevala. (...) Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem naszego Zespołu – nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu z nas również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień - czytamy na facebookowym koncie teatru.

Frycz był w wieku emerytalnym i od dawna chorował, ale nie porzucił pracy. Zaledwie kilka dni przed śmiercią rozpoczął próby kolejnego przedstawienia. Miał także pojawić się na planie kolejnej części "Nigdy w życiu!". Jak zdradziła "Super Expressowi" Katarzyna Grochola, zdjęcia z jego udziałem były zaplanowane na 26 sierpnia. Wszystko było już przygotowane.

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Jan Frycz się nie poddawał. Pracował nawet kilka dni przed śmiercią

Za kulisami aktor mierzył się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jan Englert mówił o jego "niszczącej, dręczącej chorobie" i podkreślał, że mimo ciężkiego stanu Frycz nadal pracował. Małgorzata Kożuchowska również wspominała, że jej kolega walczył z chorobą, ale chciał pracować tak długo, jak tylko mógł. Dokładna przyczyna śmierci Jana Frycza nie została oficjalnie ujawniona. "Super Express" dowiedział się jednak, że gwiazdor miał nowotwór.

Z tego co wiem, Jan jeździł na chemioterapię prosto z Teatru Narodowego, w którym szykował się do premiery. Jeździł tam prosto z prób – mówił "Super Expressowi" anonimowy informator z otoczenia artysty.

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Frycz nie chciał porzucić pracy, która od dekad była jego pasją. Zaledwie kilka dni przed śmiercią pojawił się w teatrze.

Do końca pracował. Był na próbach jeszcze w zeszłym tygodniu. Pracował z wielkim europejskim reżyserem Lukem Percywalem nad "Oresteją". Ostatni raz był w teatrze tydzień temu właśnie na próbach. (...) Do końca pracował, był z pasją na próbach, miał mnóstwo pomysłów, mieliśmy plany. W repertuarze we wrześniu, październiku, listopadzie jest dużo spektakli z jego udziałem. Miał jeszcze długie plany na przyszłość - wyznał "Super Expressowi" Jan Klata, dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie

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