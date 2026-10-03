Putin ma sekretną wnuczkę? Jej ojciec nosi nazwisko Zełenski

Rosyjscy dziennikarze śledczy odsłonili jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic Kremla, ujawniając istnienie wnuczki Władimira Putina.

Z analizy wycieku danych wynika, że ośmioletnia Elsa jest córką Kateriny Tichonowej i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego.

Poznaj szczegóły zaskakującego odkrycia i dowiedz się, w jaki sposób zdemaskowano pilnie chronioną rodzinę prezydenta Rosji.

Rodzina Władimira Putina od lat pozostaje jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic Kremla. Teraz rosyjscy dziennikarze śledczy podali nowe szczegóły dotyczące wnuczki rosyjskiego przywódcy.

Dziewczynka ma nazywać się Elsa Igoriewna Tichonowa. Według ustaleń dziennikarzy urodziła się w grudniu 2017 roku. Jej matką ma być Katerina Tichonowa, młodsza córka Putina, a ojcem rosyjski tancerz i choreograf Igor Zełenski. Z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie łączy go pokrewieństwo.

Wyciek miał ujawnić wnuczkę Putina

Nowe informacje pochodzą z analizy danych dotyczących przekraczania rosyjskiej granicy. Dziennikarze badający bazę natrafili na wpisy dotyczące Elsy Igoriewny Tichonowej. Nazwisko dziewczynki odpowiada nazwisku używanemu przez jej matkę. Z kolei patronimik „Igoriewna” pochodzi od imienia ojca.

Pierwsze wcześniejsze śledztwa dotyczące związku Kateriny Tichonowej i Igora Zełenskiego pojawiły się już w 2022 roku. Wtedy ustalono, że para prawdopodobnie ma wspólne dziecko. Dokumenty podróżne wskazywały także na patronimik „Igoriewna”.

Podróże do Europy i liczna ochrona

Według wcześniejszych ustaleń Katerina Tichonowa wielokrotnie podróżowała do Monachium, gdzie pracował Igor Zełenski. W podróżach miała towarzyszyć jej liczna ochrona związana z Federalną Służbą Ochrony.

Śledczy opisywali także wyjazdy z udziałem małego dziecka. Ustalono, że córka Tichonowej podróżowała m.in. do Niemiec. Towarzyszyli jej ochroniarze, a także osoby zajmujące się opieką i organizacją wyjazdów.

Kim jest Igor Zełenski?

Igor Zełenski to rosyjski tancerz i choreograf. Był związany m.in. z Teatrem Maryjskim w Petersburgu, New York City Ballet oraz Bawarskim Baletem Państwowym w Monachium. W 2022 roku media śledcze ujawniły, że pozostaje w relacji z Kateriną Tichonową. Zbieżność jego nazwiska z nazwiskiem prezydenta Ukrainy jest przypadkowa.

Putin przez lata chronił życie swoich córek

Władimir Putin bardzo rzadko mówi publicznie o swojej rodzinie. Przez lata Kreml nie ujawniał szczegółów dotyczących jego córek ani ich życia prywatnego. Katerina Tichonowa i Maria Woroncowa są powszechnie uznawane za córki rosyjskiego prezydenta. Obie funkcjonują publicznie pod innymi nazwiskami niż Putin. Najnowsze ustalenia dotyczące Elsy wpisują się więc w serię śledztw, które stopniowo odsłaniają życie najbliższych rosyjskiego przywódcy. Kreml nie potwierdził oficjalnie informacji o ośmioletniej wnuczce Putina.

Poniżej galeria zdjęć: Generał Waldemar Skrzypczak, Władimir Putin

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