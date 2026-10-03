Piękna aktorka wygrała wybory i zdobyła mandat! Szybko zrezygnowała, co się stało?

Katarzyna Bujakiewicz to znana aktorka, która zyskała szeroką popularność dzięki rolom w popularnych serialach oraz filmach, co zapewniło jej silną pozycję w mediach i sympatię publiczności.

W 2014 roku z sukcesem kandydowała w wyborach samorządowych, uzyskując mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z imponującym wynikiem ponad 6,5 tysiąca głosów.

Zrezygnowała z funkcji radnej po zaledwie kilku tygodniach, ponieważ nie mogła pogodzić wymogów prawnych dotyczących jawności oświadczeń majątkowych (wymagających ujawnienia zarobków) z klauzulami poufności zawartymi w jej kontraktach telewizyjnych i komercyjnych, które groziłyby karami finansowymi za ujawnienie szczegółowych danych.

Katarzyna Bujakiewicz od początku swojej drogi zawodowej i osobistej związana jest z Wielkopolską. Już w dzieciństwie stawiała pierwsze kroki na scenie, jednak prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił pod koniec lat 90. Wówczas dołączyła do obsady cenionego serialu "Na dobre i na złe", gdzie rola siostry Marty zapewniła jej szeroką rozpoznawalność i sympatię publiczności. Jej pozycja w branży została umocniona dzięki udziałowi w kolejnej popularnej produkcji medycznej, "Lekarze".

Aktorka z powodzeniem rozwijała również karierę filmową. Jej wyraziste i pełne uroku kreacje aktorskie można było podziwiać w wielu kinowych hitach, takich jak "Nigdy w życiu!", "Zróbmy sobie wnuka", "Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem" oraz w popularnej serii świątecznej "Listy do M.". Dzięki swojej charyzmie, talentowi komediowemu i autentyczności, Katarzyna Bujakiewicz przez lata regularnie pojawiała się w mediach, jednocześnie aktywnie angażując się w lokalne inicjatywy społeczne i charytatywne w swoim rodzinnym mieście.

Początek i koniec kariery w polityce

W 2014 roku, wykorzystując swoją rozpoznawalność i poparcie społeczne, Katarzyna Bujakiewicz podjęła decyzję o kandydowaniu w wyborach samorządowych. Zgłosiła swoją kandydaturę do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, startując z listy komitetu "Teraz Wielkopolska", który został utworzony przez ówczesnego prezydenta Poznania, Ryszarda Grobelnego.

Jej udział w wyborach okazał się sukcesem. Aktorka zdobyła ponad 6,5 tysiąca głosów, co pozwoliło jej na uzyskanie mandatu radnej. Wynik ten był znaczący, przewyższając osiągnięcia wielu kandydatów z większym doświadczeniem politycznym.

Pomimo aktywnego uczestnictwa w pierwszej sesji sejmiku i złożenia uroczystego ślubowania, podczas którego zadeklarowała zaangażowanie w rozwój kultury regionu, polityczna działalność Katarzyny Bujakiewicz trwała jedynie kilka tygodni. Główną przyczyną tak szybkiego zakończenia jej przygody z samorządem okazały się restrykcyjne regulacje prawne dotyczące składania oświadczeń majątkowych przez radnych.

Istotnym problemem okazały się klauzule poufności zawarte w kontraktach telewizyjnych i komercyjnych aktorki. Przepisy te uniemożliwiały jej publiczne ujawnienie szczegółowych informacji o swoich zarobkach. Ujawnienie precyzyjnych kwot w publicznym dokumencie wiązałoby się z ryzykiem nałożenia znacznych kar finansowych przez producentów. Z kolei podanie niepełnych lub zafałszowanych danych stanowiłoby naruszenie obowiązującego prawa.

Co dalej?

W obliczu tego nierozwiązywalnego dylematu między zobowiązaniami zawodowymi a wymogami prawnymi, Katarzyna Bujakiewicz podjęła decyzję o rezygnacji z uzyskanego mandatu radnej. Chociaż jej sytuacja wywołała szeroki oddźwięk w mediach i zainicjowała debatę na temat regulacji prawnych dla osób publicznych wkraczających w świat polityki, aktorka zakończyła swoją przygodę z samorządem w sposób godny.

Po tym krótkim i nietypowym epizodzie, Katarzyna Bujakiewicz definitywnie zamknęła etap związany z polityką samorządową, koncentrując się ponownie na swojej karierze artystycznej oraz aktywności społecznej, już poza formalnymi strukturami władzy.

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