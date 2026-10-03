Śliczna posłanka pokazała zdjęcie sprzed 15 lat. Kosmos, jak czas się jej nie ima!

Jako posłanka Koalicji Obywatelskiej, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska od 2023 roku aktywnie działa w Sejmie, szybko zyskując rozpoznawalność i zainteresowanie ze strony mediów. Rok 2025 obfitował w równie istotne momenty w jej życiu prywatnym. To wtedy stanęła na ślubnym kobiercu u boku Sławosza Uznańskiego, astronauty, który zyskał historyczne miano drugiego Polaka w kosmosie. Ich wspólne szczęście dopełniły narodziny syna, który przyszedł na świat pod koniec maja tego roku (WIĘCEJ: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska urodziła! Pochwaliła się uroczym zdjęciem, znamy płeć maleństwa).

Urodzona w Łodzi w 1994 roku, posłanka odbyła imponującą drogę edukacyjną. Jej matka, Piengjai, pochodzi z Tajlandii, a ojciec, Radosław Wiśniewski, to znany przedsiębiorca, założyciel Redanu (m.in. marka Top Secret). Już jako licealistka, dzięki stypendium United World Colleges, uczyła się we Włoszech, gdzie zdała międzynarodową maturę z wyróżnieniem. Następnie studiowała politykę i filozofię na London School of Economics oraz uzyskała tytuł magistra polityki publicznej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Od 2015 roku była również zaangażowana w działania humanitarne na całym świecie.

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Uznańska-Wiśniewska postanowiła teraz na swoim Instagramie opublikować archiwalne zdjęcie. Widzimy na nim zaledwie 17-letnią posłankę ubraną w tradycyjny polski strój ludowy z piękną, rodzinną historię. Jak napisała:

- Kiedyś zostałam stypendystką United World Colleges (UWC). I zmieniło to moje życie. Na zdjęciu 17-letnia Ola podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju, w polskim stroju ludowym uszytym przez ukochaną babcię

- Dwa lata nauki w UWC były dla mnie bezcenną lekcją życia wśród młodzieży z całego świata - różnych kultur i perspektyw. Więcej nas łączy niż dzieli. Dziś kolejne osoby z Polski mają szansę rozpocząć własną drogę z UWC. Do zakończenia rekrutacji @uwcpoland zostały 4 dni. Jeśli znacie młodą, ambitną, zaangażowaną i ciekawą świata osobę w wieku 15-17 lat wyślijcie jej tę informację. Być może właśnie od tego zacznie się jedna z najważniejszych przygód jej życia - dodała.

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Jedno trzeba jednoznacznie stwierdzić, porównując obecne zdjęcia posłanki z tym sprzed lat - czas się jej zdecydowanie nie ima!

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