Co zrobić, gdy nagle zabraknie prądu? 10 rzeczy, które warto mieć w domu

Nagle zabrakło prądu. Co zrobić?

Żyjemy w czasach, w których coraz częściej mówi się o niepewności i konieczności przygotowania się na różne nieprzewidziane sytuacje. Kryzysy gospodarcze, ekstremalne zjawiska pogodowe, awarie infrastruktury czy napięcia geopolityczne pokazują, że codzienne funkcjonowanie może zostać nagle zakłócone. Nie oznacza to, że powinniśmy spodziewać się najgorszego, ale warto być przygotowanym na sytuacje, które mogą wydarzyć się niezależnie od nas. Jedną z nich jest nagła przerwa w dostawie prądu.

Nie ma prądu? O tym pamiętaj

Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, czy problem dotyczy tylko naszego mieszkania lub domu, czy całej okolicy. Warto zajrzeć do skrzynki z bezpiecznikami i sprawdzić, czy nie doszło do zadziałania zabezpieczenia. Jeśli prądu nie ma również u sąsiadów, prawdopodobnie mamy do czynienia z awarią sieci.

Podczas przerwy w dostawie energii lepiej ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki. Dzięki temu temperatura wewnątrz urządzeń będzie utrzymywała się dłużej. Warto też odłączyć od gniazdek wrażliwy sprzęt elektroniczny, ponieważ przywróceniu zasilania mogą towarzyszyć skoki napięcia. O czym jeszcze pamiętać, a dokładnie co warto mieć przygotowane w razie takiej awarii? Więcej o tym w galerii zdjęć poniżej.

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10 rzeczy, które warto mieć w domu na wypadek awarii prądu

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Awarii prądu zazwyczaj nie da się przewidzieć. Dlatego najważniejsze rzeczy, takie jak latarka, baterie, powerbank, radio, woda czy apteczka, dobrze mieć w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Plecak ewakuacyjny w razie kryzysu

W domu warto mieć również przygotowany plecak ewakuacyjny, który w razie nagłego zagrożenia można szybko zabrać ze sobą. Powinny znaleźć się w nim najpotrzebniejsze rzeczy, m.in. dokumenty, woda, żywność z długim terminem przydatności czy latarka. . Więcej na temat tego, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym i jak go skompletować, pisaliśmy w naszym poprzednim artykule: Zrób własny plecak ewakuacyjny. Podpowiadamy, co powinno się w nim znaleźć.

Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej. Oto co ma w środku