Zrób własny plecak ewakuacyjny. Podpowiadamy, co powinno się w nim znaleźć

Plecak ewakuacyjny - czy warto mieć?

Ostatnie lata wyraźnie pokazują, że warto być gotowym na różnego rodzaju kryzysy. Sytuacje na świecie, takie jak konflikty zbrojne, anomalie pogodowe, awarie sieci czy przeciągające się braki w dostawach energii, uświadamiają, że niespodziewane zdarzenia mogą nagle zakłócić nasze życie. W takich okolicznościach posiadanie w domu przygotowanego wcześniej plecaka ewakuacyjnego daje szansę na szybkie zabranie niezbędnych rzeczy w razie przymusowej ewakuacji. Nie ma konieczności kupowania gotowych rozwiązań – taki zestaw można bez problemu przygotować na własną rękę, dostosowując go do indywidualnych wymagań.

Jaki plecak wybrać na ewakuację?

Kluczowym elementem jest sam wybór odpowiedniego plecaka. Powinien charakteryzować się wygodą, solidnością i adekwatną pojemnością. Dobrze jest szukać modeli z szerokimi, regulowanymi szelkami oraz wykonanych z trwałego materiału, posiadających liczne kieszenie ułatwiające segregację rzeczy. Dodatkowym atutem będzie wodoodporność lub specjalny pokrowiec zabezpieczający przed opadami.

Warto jednak zachować rozsądek w kwestii wielkości bagażu. Zestaw ewakuacyjny musi być możliwy do niesienia przez jedną osobę, również w warunkach silnego stresu czy podczas konieczności długiego marszu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Plecak ewakuacyjny własnej roboty. To spakuj [LISTA RZECZY]

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Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Dla tych, którzy zastanawiają się nad zawartością, przygotowaliśmy powyższą galerię zdjęć. Znajdziecie w niej zestawienie najważniejszych przedmiotów, które mogą okazać się kluczowe w sytuacji kryzysowej i które z pewnością warto mieć spakowane pod ręką.

Gotowy plecak ewakuacyjny

Osoby, które nie chcą bądź nie mogą samodzielnie przygotować swojego zestawu, mają możliwość zakupu gotowego plecaka ewakuacyjnego. Oferta rynkowa jest bogata, proponując rozwiązania zróżnicowane pod względem zawartości i ceny. Warto wspomnieć, że pisaliśmy niedawno o propozycji przygotowanej przez placówki Poczty Polskiej. Za kwotę 299 zł można nabyć zestaw zawierający między innymi gwizdek, kompaktową łopatkę i podstawową apteczkę.

Poczta Polska sprzedaje plecak ewakuacyjny. Znamy cenę i zawartość zestawu.