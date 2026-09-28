Plecak ewakuacyjny z Empiku. Oto lista sprzętu w zestawie za kilkaset złotych

Zawartość plecaka ewakuacyjnego z Empiku

Niedawno informowaliśmy o ofercie Poczty Polskiej, która wprowadziła do sprzedaży własny wariant pakietu kryzysowego, co wywołało spore zainteresowanie.

Poczta Polska sprzedaje plecak ewakuacyjny. Znamy cenę i zawartość zestawu

Tym razem pod lupę wzięliśmy asortyment dostępny w Empiku. W sklepie online pojawia się pozycja reklamowana jako rozbudowany, wieloelementowy zestaw ratunkowy ze śpiworem i apteczką. Sprawdziliśmy zatem szczegółowo, co producent ukrył wewnątrz tego ogromnego pakietu.

Plecak ewakuacyjny z Empiku to dziesiątki gadżetów

Całość opiera się na taktycznym plecaku o pojemności 35 litrów, w którym zmieszczono kluczowe sekcje: moduł przetrwania, środki medyczne oraz specjalną matę termiczną do spania. Twórcy kompletu deklarują, że użytkownik otrzymuje łącznie aż siedemdziesiąt cztery różnorodne przedmioty przeznaczone do użycia w ekstremalnych warunkach.

Jednym z najważniejszych komponentów jest zasobnik typowo survivalowy. Włożono do niego między innymi 60 cm piłę w formie struny, specjalistyczny długopis taktyczny oraz wielofunkcyjną kartę przeżycia. Nie zapomniano również o narzędziu do rozpalania ognia, czyli tradycyjnym krzesiwie z magnezowym pręcikiem.

Twórcy pomyśleli ponadto o kwestiach kulinarnych i utrzymaniu porządku w ekwipunku. Osoba sięgająca po ten pakiet znajdzie wielozadaniowy niezbędnik, w którym znajdziemy sztućce, małe ostrze oraz otwieracz. Całość uzupełnia wodoszczelny pokrowiec i praktyczny uchwyt ułatwiający przenoszenie butelek z wodą.

Listę zamykają detale montażowe oraz wędkarskie, takie jak dwa wytrzymałe karabińczyki i sznury ułatwiające rozpalenie płomienia. Znajdziemy tu również składaną rurkę do podsycania ognia oraz drobny sprzęt do łowienia ryb, w tym haczyki, żyłkę i sztuczne przynęty silikonowe.

Dodatkowe akcesoria w zestawie:

wielofunkcyjny scyzoryk ze zintegrowanym ostrzem do cięcia lin,

kompaktowe oświetlenie,

opaska paracord z kompasem,

podręczna maseczka do prowadzenia sztucznego oddychania,

cyfrowy przewodnik z zasadami przetrwania.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej. Oto co ma w środku

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Ile kosztuje plecak ewakuacyjny z Empiku?

Zakup opisywanego pakietu survivalowego z Empiku to obecnie wydatek rzędu 284,99 złotych. Kwota ta wpisuje się w rynkowy standard za podobnie skompletowane gotowce, chociaż w sieci można natrafić na nieco tańsze zamienniki. Eksperci często podkreślają jednak, że najbardziej opłacalną ścieżką jest samodzielne skompletowanie bagażu, ponieważ daje to pełną kontrolę nad budżetem i realną przydatnością poszczególnych elementów wyposażenia.

Czy warto mieć w domu plecak ewakuacyjny?

Obecna, bardzo niepewna sytuacja na świecie sprawia, że posiadanie gotowego plecaka ewakuacyjnego staje się wyjątkowo rozsądnym krokiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina w swoich oficjalnych komunikatach, że wcześniejsze zgromadzenie niezbędnego sprzętu pozwala zaoszczędzić bezcenny czas, gdyby nagle pojawiła się konieczność natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania.