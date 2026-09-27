14-latka potrącona na oczach dziennikarzy w Kościerzynie. Szokujące ustalenia o sprawcy

Martyna Urban
Martyna Urban
Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-27 9:04

Wypadek wyglądał bardzo groźnie, a nastolatka dosłownie przeleciała przez maskę osobowego audi. W Kościerzynie kierowca samochodu potrącił 14-latkę poruszającą się na hulajnodze elektrycznej. Dramatyczne zdarzenie rozegrało się tuż za plecami ekipy telewizyjnej stacji TVP, która realizowała reportaż o innej lokalnej tragedii. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, ale policja błyskawicznie namierzyła jego tożsamość.

Wypadek w Kościerzynie na oczach dziennikarzy TVP

W sobotnie popołudnie tuż po godzinie 16 w Kościerzynie rozegrały się mrożące krew w żyłach sceny z udziałem czternastoletniej dziewczynki. Młoda osoba jechała na elektrycznej hulajnodze i w pewnym momencie uderzył w nią samochód osobowy.

Sytuacja była o tyle nietypowa, że wypadek wydarzył się dokładnie za plecami ekipy stacji TVP. Dziennikarze przebywali w mieście w związku z realizacją materiału o innej tragedii.

Dziennikarz Miłosz Sieliwończyk opisywał później, że usłyszał potężny huk. Towarzyszący mu operator kamery wykrzyknął tylko „O Jezu!”. Zaraz potem reporter dostrzegł rozbitą szybę w samochodzie oraz poszkodowaną nastolatkę leżącą na asfalcie.

Pracujący na miejscu funkcjonariusze dowiedzieli się, że kierowca audi wykonywał manewr skrętu w prawo i zignorował pierwszeństwo przejazdu czternastolatki na hulajnodze elektrycznej. Skutkowało to uderzeniem w bok pojazdu jednośladowego.

Z relacji pracownika TVP wynikało, że impet uderzenia wyrzucił dziewczynę na maskę samochodu, po czym nastolatka przetoczyła się przez pojazd i wylądowała na jezdni.

Kolejne sekundy tego zajścia przybrały jeszcze bardziej szokujący obrót.

Polecany artykuł:

Ucieczka 21-latka z miejsca zdarzenia w Kościerzynie

Ekipa telewizyjna zeznała, że prowadzący pojazd zignorował stan potrąconej dziewczyny i odjechał bez udzielenia pomocy. W tej samej chwili reporter krzyknął do operatora „Graj!”. Dzięki temu kamera zarejestrowała oddalające się auto oraz jego tablice rejestracyjne.

Zapis wideo z kamery mógł stanowić główny dowód dla policji. Sprawca wypadku po jakimś czasie zdecydował się jednak na powrót do ofiary.

Mundurowi błyskawicznie ustalili personalia osoby siedzącej za kierownicą osobowego audi.

– Po godzinie 16 dyżurny kościerskiej Policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem osoby poruszającej się hulajnogą. Na miejscu policjanci ustalili, że kierujący Audi, skręcając w prawo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do bocznego zderzenia z 14-letnią kierującą hulajnogą elektryczną – przekazał redakcji ESKI asp. szt. Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy KPP w Kościerzynie.

W trakcie rutynowych czynności funkcjonariusze wylegitymowali sprawcę wypadku poruszającego się marką Audi.

Wyszło na jaw, że za kółkiem siedział 21-letni mężczyzna. Policjanci szybko wykazali, że młody kierowca w ogóle nie posiadał prawa jazdy uprawniającego do jazdy autem.

Czternastolatka z Kościerzyny bez poważnych obrażeń

Służby wezwały na miejsce załogę karetki pogotowia, która zbadała poszkodowaną 14-latkę. Okazało się, że nastolatka cudem uniknęła groźnych ran i po szybkiej interwencji medycznej trafiła pod opiekę matki.

– Na miejscu zespół ratownictwa medycznego po zbadaniu 14-latki nie stwierdził u niej żadnych poważnych obrażeń i została ona przekazana pod opiekę matce – poinformował asp. szt. Piotr Kwidziński.

Dziennikarz Miłosz Sieliwończyk. Na miniaturze moment potrącenia nastolatki. O wypadku w Kościerzynie czytaj w SE.
Galeria zdjęć 6

Stróże prawa wciąż analizują dokładny mechanizm zajścia. Obecnie sprawę zakwalifikowano wstępnie jako kolizję drogową. Śledczy badają każdy aspekt potrącenia, wliczając w to poczynania kierowcy podczas niefortunnego skrętu.

Trzeba przypomnieć o nietypowym kontekście całej sprawy, ponieważ pracownicy stacji telewizyjnej zjawili się w mieście z powodu tragedii z tego samego dnia. Kilka godzin wcześniej trzyipółletni chłopiec został śmiertelnie przygnieciony przez auto w przydomowym garażu i pomimo długiej reanimacji dziecko zmarło.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

KOŚCIERZYNA
POLICJA KOŚCIERZYNA