Ola Kwaśniewska z okazji rocznicy ślubu pokazała prywatne nagrania z mężem Kubą Badachem. Fani turlają się ze śmiechu

Kwaśniewska i Badach są od lat szczęśliwym małżeństwem i uchodzą za jedną z najlepiej dobranych para w polskim świecie gwiazd. Pobrali się w 2012 roku, a ceremonia ślubna odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Katedra dosłownie tonęła w kwiatach, a wśród gości znalazła się cała śmietanka towarzyska z kręgów kultury, polityki oraz biznesu. Pamiętne jest też to, że w czasie, gdy młodzi wchodzili do kościoła, padał deszcz, co należy odczytać jako znak pomyślności we wspólnym życiu.

Zakochani tworzą zgodny duet, a nawet współpracują ze sobą. W zeszłym roku pojawił się ich wspólny projekt, czyli album „Radio Edit”. Aleksandra Kwaśniewska napisała teksty do wszystkich piosenek, które zaśpiewał jej małżonek Kuba Badach. Jak wówczas wyznała w rozmowie z PAP, gdy nieuchronnie zbliżał się termin, kiedy mąż miał nagrywać i wtedy zaproponowała mu, że go poratuje i spróbuje napisać teksty:

- Zawsze dużo pisałam, także mnóstwo okolicznościowych wierszyków na czyjeś urodziny, wieczorki panieńskie, rocznice ślubu, itd. Szczerze mówiąc, myślałam, że jest to coś prostego, skoro tak łatwo mi przychodziło. Kuba powiedział: „Okej”. A mnie udało się tym pierwszym tekstem wkraść w jego łaski, bo - nieskromnie powiem - „Wall of kindness” wyszedł mi bardzo dobrze. Wtedy Kuba powiedział: "No dobra, w takim razie pisz następne dwa". Napisałam jeden po angielsku, a kolejny po polsku. No i teraz, kiedy Kuba zaczął pracę nad tą płytą, szybko zapytał mnie, czy byłabym zainteresowana, żeby przymierzyć się do paru tekstów. Wyszło tak, że przymierzyłam się skutecznie do wszystkich.

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Ostatnio para świętowała 14. rocznicę ślubu, z tej okazji Ola Kwaśniewska podzieliła się na Instagramie niepublikowanymi wcześniej, prywatnymi nagraniami z mężem Kubą Badachem. Co one przestawiają? Ich wspólną górską wędrówkę, wspólne muzykowanie i żarty, widać, że oboje mają takie same poczucie humoru! - Świeżo po 14 rocznicy ślubu, chciałam podkreślić z pełnym przekonaniem, że nic tak nie łączy ludzi, jak to, że są bliźniaczo durnowaci - opisała nagrania Kwaśniewska.

Fani, ale też ich znajomi, od razu zabrali się za komentowanie filmików: