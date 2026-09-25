Marta Nawrocka zadała szyku w USA. Wszyscy patrzyli tylko na nią

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-25 13:54

Ostatnio Marta Nawrocka towarzyszyła mężowie, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w podróży do USA. W ramach wizyty w Stanach Zjednoczonych realizowała także własny program. Jednym z jego punktów była wizyta w polskiej szkole im. św. Stanisława Kostki w Wallington. Pierwsza dama zaprezentowała się tam w pięknym kostiumie.

W polskiej szkole Marta Nawrocka spotkała się z uczniami. Wraz z najmłodszymi wzięła udział w warsztatach pod hasłem "Polskie korzenie – skrzydła przyszłości" a ze starszymi uczniami miała okazję porozmawiać między innymi o tym, jak łączyć polskie korzenie z amerykańską codziennością, a także o tym, co dla młodego człowieka oznacza bycie Polakiem w USA.

W czasie wizyty Marta Nawrocka miała też czas na rozmowę z nauczycielami na temat pracy szkoły polonijnej, edukacji oraz doświadczeń i wyzwań związanych z nauczaniem języka polskiego i budowaniem polskiej tożsamości wśród kolejnych pokoleń dzieci wychowujących się w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji spotkała się także z panem Fryderykiem Dammontem, 103–letnim Sybirakiem i wieloletnim przyjacielem szkoły. Spotkanie to było niezwykle wzruszające. 

Przeczytaj także:

Warto zauważyć, że Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Wallington to przestrzeń, w której język polski łączy się z historią, kulturą, muzyką, literaturą, tradycją i wiarą. Szkoła uczy młodych ludzi nie tylko poznawać swoje dziedzictwo, ale również pamiętać o tych, którzy tworzyli historię Polski, pielęgnować polskie korzenie i nieść je w amerykańską przyszłość.

Na spotkania w szkole pierwsza dama wybrała bardzo elegancki kostium w kolorze granatowym w białe prążki. Postawiła na klasykę: marynarkę i spodnie z szerszymi nogawkami. Wyglądała bardzo ładnie, a jej kreacja przyciągała oczy wszystkich! Zobaczcie sami w galerii niżej, jak się prezentowała.

Prof. Płudowski BEZ OGRÓDEK o Trumpie: „Ośmiela Rosję i przecenia jej znaczenie dla interesów!”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

MARTA NAWROCKA