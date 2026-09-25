Marta Nawrocka zadała szyku w USA. Wszyscy patrzyli tylko na nią

W polskiej szkole Marta Nawrocka spotkała się z uczniami. Wraz z najmłodszymi wzięła udział w warsztatach pod hasłem "Polskie korzenie – skrzydła przyszłości" a ze starszymi uczniami miała okazję porozmawiać między innymi o tym, jak łączyć polskie korzenie z amerykańską codziennością, a także o tym, co dla młodego człowieka oznacza bycie Polakiem w USA.

W czasie wizyty Marta Nawrocka miała też czas na rozmowę z nauczycielami na temat pracy szkoły polonijnej, edukacji oraz doświadczeń i wyzwań związanych z nauczaniem języka polskiego i budowaniem polskiej tożsamości wśród kolejnych pokoleń dzieci wychowujących się w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji spotkała się także z panem Fryderykiem Dammontem, 103–letnim Sybirakiem i wieloletnim przyjacielem szkoły. Spotkanie to było niezwykle wzruszające.

Warto zauważyć, że Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Wallington to przestrzeń, w której język polski łączy się z historią, kulturą, muzyką, literaturą, tradycją i wiarą. Szkoła uczy młodych ludzi nie tylko poznawać swoje dziedzictwo, ale również pamiętać o tych, którzy tworzyli historię Polski, pielęgnować polskie korzenie i nieść je w amerykańską przyszłość.

Na spotkania w szkole pierwsza dama wybrała bardzo elegancki kostium w kolorze granatowym w białe prążki. Postawiła na klasykę: marynarkę i spodnie z szerszymi nogawkami. Wyglądała bardzo ładnie, a jej kreacja przyciągała oczy wszystkich! Zobaczcie sami w galerii niżej, jak się prezentowała.