Zabójstwo przy teatrze. Zasztyletowali go na parkingu. "Ciosy w różne części ciała"

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Marta Łazarska
Marta Łazarska
Mariusz Korzus
2026-09-25 11:10

Do krwawego zdarzenia doszło 24 września w Inowrocławiu (województwo kujawsko-pomorskie). Ok. godziny 23:00, w okolicach teatru, dwóch napastników śmiertelnie zaatakowało nożami 41-letniego mężczyznę. Podejrzani szybko trafili w ręce policji. O szczegółach piszemy w artykule.

Dach radiowozu z napisem Policja i niebieskim kogutem. O zabójstwie w Inowrocławiu przeczytasz na SE.
Autor: Super Express Policyjny radiowóz na miejscu zdarzenia / zdjęcie ilustracyjne

Tragedia w okolicach teatru w Inowrocławiu. Dwóch zatrzymanych po śmierci 41-latka

Brutalna zbrodnia wstrząsnęła mieszkańcami Inowrocławia. Informacje na temat śledztwa przekazała w rozmowie z Radiem Eska Toruń asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, rzeczniczka miejscowej policji. W wyniku sprawnych działań funkcjonariuszom udało się ująć sprawców, którymi okazali się mężczyźni mający 34 i 48 lat.

Jak relacjonuje funkcjonariuszka, śledczy, współpracując z prokuraturą, dokładnie zbadali miejsce zbrodni i zebrali zeznania od osób mogących coś wiedzieć o zdarzeniu. Służby wciąż pracują nad ustaleniem dokładnego scenariusza ataku oraz powodów, które kierowały sprawcami morderstwa.

Z dostępnych informacji wynika, że 41-latek został wielokrotnie ugodzony nożem, a ciosy padały w różne miejsca. Po dokonaniu zbrodni napastnicy podjęli próbę ucieczki, jednak zostali szybko schwytani przez mundurowych. Reporter "Super Expressu" potwierdził, że służby zabezpieczyły nagranie z monitoringu. Sprawcy mieli ukryć twarze pod maskami.

Rodzinie zmarłego przekazujemy szczere kondolencje. Będziemy informować o postępach w śledztwie.

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