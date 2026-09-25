Straszny wypadek pod Sokołowem Podlaskim. Hulajnogista wjechał w samochód. Zginął na miejscu

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
Konrad Marzec
Konsultacja: Konrad Marzec
2026-09-25 10:09

Drogowy koszmar rozegrał się na DK nr 63 w miejscowości Sabnie (województwo mazowieckie, powiat sokołowski). 38-latek jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z autem osobowym. Hulajnogista zginął na miejscu. Szczegóły opisujemy w artykule na se.pl.

Tragiczny wypadek w miejscowości Sabnie. Nie żyje 38-latek

Informacja o tragicznym w skutkach wypadku wpłynęła do służb 24 w miniony czwartek (24 września 2026), tuż po godzinie 19:00. O tej porze jest już ciemno, widoczność jest ograniczona. Warunki zazwyczaj są trudne. Niestety, na drodze krajowej nr 63, o szczególną ostrożność nie zadbał 38-latek, jadący na hulajnodze. 

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną, 38-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku B-20 „STOP” i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Toyota, 30-letniemu mieszkańcowi powiatu sokołowskiego, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Kierujący Toyotą był trzeźwy. W wyniku odniesionych obrażeń, 38-latek poniósł śmierć na miejscu - przekazuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy powiatowej policji w Sokołowie Podlaskim.

Przeczytaj też: Wybierał bezbronnych i groził im nożem. Policja dopadła 39-latka

Wszystkie przyczyny i okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo, które toczy się pod nadzorem prokuratora. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Nasza redakcja przyłącza się również do licznych apeli służb o ostrożność. Pod koniec roku warunki pogodowe nie będą nam ułatwiać zadania. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować maksymalny możliwy poziom koncentracji.

Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca wypadku w powiecie sokołowskim!

Parawan policyjny na drodze w Sabniach w nocy. O śmiertelnym wypadku hulajnogisty przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 7

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Biały Dunajec. 11-latek bez kasku nie zapanował nad hulajnogą elektryczną. Mogło dojść do tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

WYPADEK MAZOWIECKIE