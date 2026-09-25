Straszny wypadek pod Sokołowem Podlaskim. Hulajnogista wjechał w samochód. Zginął na miejscu

Tragiczny wypadek w miejscowości Sabnie. Nie żyje 38-latek

Informacja o tragicznym w skutkach wypadku wpłynęła do służb 24 w miniony czwartek (24 września 2026), tuż po godzinie 19:00. O tej porze jest już ciemno, widoczność jest ograniczona. Warunki zazwyczaj są trudne. Niestety, na drodze krajowej nr 63, o szczególną ostrożność nie zadbał 38-latek, jadący na hulajnodze.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną, 38-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku B-20 „STOP” i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Toyota, 30-letniemu mieszkańcowi powiatu sokołowskiego, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Kierujący Toyotą był trzeźwy. W wyniku odniesionych obrażeń, 38-latek poniósł śmierć na miejscu - przekazuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy powiatowej policji w Sokołowie Podlaskim.

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Wszystkie przyczyny i okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo, które toczy się pod nadzorem prokuratora. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Nasza redakcja przyłącza się również do licznych apeli służb o ostrożność. Pod koniec roku warunki pogodowe nie będą nam ułatwiać zadania. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować maksymalny możliwy poziom koncentracji.

Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca wypadku w powiecie sokołowskim!

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