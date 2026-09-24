Stolica przeznaczy ponad 50 milionów złotych na nową iluminację i wprowadzi całoroczną niespodziankę

Rekordowy kontrakt i miliony energooszczędnych świateł

Nowa umowa z firmą Multidekor opiewa na kwotę niemal 53,5 miliona złotych i będzie obowiązywać przez najbliższe trzy sezony, czyli aż do 2029 roku. Stolica przeznaczy na ten cel kwotę porównywalną do oszczędności, jakie udało się wygenerować w zeszłym roku dzięki modernizacji miejskiego oświetlenia drogowego. Nowy projekt to ogromne przedsięwzięcie technologiczne i logistyczne.

W ramach kontraktu w mieście pojawi się:

blisko 2,9 miliona energooszczędnych punktów LED,

energooszczędnych punktów LED, ponad 900 elementów oraz zestawów dekoracyjnych,

oraz zestawów dekoracyjnych, imponujące bramy świetlne, figury, fotopunkty oraz interaktywne instalacje,

tradycyjna, 21-metrowa choinka na Placu Zamkowym.

Co ważne, nowe instalacje będą nie tylko piękne, ale również przyjazne dla środowiska. Zostaną wyposażone w nowoczesne sterowniki, które pozwalają na obniżenie mocy punktów świetlnych w godzinach mniejszego ruchu. Rozwiązanie to pozwoli znacząco ograniczyć zużycie energii elektrycznej oraz zmniejszyć problem zanieczyszczenia światłem w nocy.

Spacer śladem warszawskich legend i znanych postaci

Tegoroczny motyw przewodni iluminacji przeniesie spacerowiczów w świat tradycyjnych warszawskich podań oraz wybitnych postaci historycznych związanych ze stolicą. Dekoracje zostaną rozmieszczone w kilku kluczowych punktach historycznej części miasta, tworząc spójną opowieść.

Na Placu Zamkowym, obok gigantycznej choinki, staną figury przedstawiające Bazyliszka oraz Kamiennego Niedźwiedzia. Dzięki elementom interaktywnym przechodnie będą mogli bliżej poznać te legendarne stwory. Z kolei na Nowym Rynku zaplanowano karuzelę, na której chętni będą mogli przejechać się w towarzystwie Złotej Kaczki czy Warsa i Sawy.

Na Starym Rynku mieszkańcy i turyści spotkają świetlne rzeźby przedstawiające wybitnych Polaków, w tym Marię Skłodowską-Curie, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszkę oraz Bolesława Prusa. Dodatkowo na skwerze Hoovera pojawią się anielskie skrzydła i postaci kolędników, a fasada Pałacu Staszica zyska zupełnie nowy, trójwymiarowy mapping łączący obraz, animacje i muzykę.

Śródmieście rozbłyśnie w nowoczesnym stylu

Wielką nowością nadchodzącego sezonu jest rozszerzenie zasięgu iluminacji o zupełnie nowe przestrzenie, które zmieniają się w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Nowoczesne, geometryczne dekoracje doskonale podkreślą europejski i metropolitalny charakter stolicy.

Świetlne ozdoby pojawią się w następujących lokalizacjach:

odnowione ulice Złota oraz Zgoda ,

, nowo powstały Plac Centralny ,

, ulica Marszałkowska oraz Aleje Jerozolimskie.

W kolejnych latach blask zyska również ulica Okrzei oraz Pasaż Wisławy Szymborskiej, który obecnie czeka na zaplanowaną przebudowę.

Całoroczna iluminacja botaniczna w Parku Świętokrzyskim

Warszawiacy uwielbiają zimowe spacery w świetle iluminacji, co potwierdzają badania z 2023 roku, w których co trzeci mieszkaniec zadeklarował wizytę na Trakcie Królewskim. Tym razem miasto przygotowało niespodziankę, która pozwoli cieszyć się pięknym oświetleniem znacznie dłużej niż tylko w okresie zimowym.

W Parku Świętokrzyskim pod Pałacem Kultury i Nauki powstanie całoroczna iluminacja o tematyce botanicznej. Projekt opiera się na naturalnych formach roślinnych oraz motywach ze świata owadów, stanowiąc doskonałe dopełnienie niedawno zmodernizowanego oświetlenia parku. Pierwsze świetlne motywy botaniczne będzie można podziwiać już w połowie października 2026 roku, czyli na długo przed oficjalnym startem świątecznego sezonu.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe