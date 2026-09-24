16-letni Patryk zniknął bez śladu. Policja i rodzina błagają o pomoc

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-09-24 12:09

Trwają intensywne poszukiwania 16-letniego Patryka Wojciechowskiego z Ostrołęki, który zaginął 21 września. Bliscy nie mają z nim kontaktu, a służby proszą o pomoc. Widziałeś nastolatka lub wiesz, gdzie przebywa? Nie czekaj, natychmiast skontaktuj się z policją.

Radiowóz przy murze. Na wstawce zaginiony Patryk Wojciechowski. O poszukiwaniach 16-latka przeczytasz w SE.
Autor: Pexels/KMP w Ostrołęce/ Materiały prasowe

Zaginięcie Patryka Wojciechowskiego w Ostrołęce

16-letni Patryk Wojciechowski był ostatni raz widziany 21 września 2026 roku, około godziny 17:00. Od tamtej chwili nie pojawił się w domu, nie odezwał się też do rodziny. Ślad po młodym mieszkańcu Ostrołęki urwał się całkowicie. Funkcjonariusze z miejscowej Komendy Miejskiej Policji rozpoczęli zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Stróże prawa apelują do społeczeństwa o wsparcie w tej trudnej sprawie. Każda godzina jest istotna, a nawet najdrobniejsza wskazówka może okazać się przełomowa.

Służby zapewniają, że każdy informator może liczyć na pełną dyskrecję i anonimowość.

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- Wszystkie osoby, które widziały Patryka po jego zaginięciu, wiedzą, gdzie może obecnie przebywać, lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym ostrołęckich policjantów pod bezpośrednim numerem telefonu 47 704 14 24 lub numerem alarmowym 112 - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

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Rysopis 16-letniego Patryka Wojciechowskiego

  • wzrost: około 172 cm
  • włosy: ciemny blond, krótkie i proste
  • oczy: zielone
  • twarz: owalna
  • nos: prosty

W dniu zaginięcia chłopiec miał na sobie czarne sportowe obuwie, ciemne dresy, ciemnozieloną koszulkę, a także czarną bluzę z kapturem.

16-letni Patryk zaginął! Rodzina i policja apelują. Czy rozpoznajesz tego chłopca?
Autor: KMP w Ostrołęce/ Materiały prasowe
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