16-letni Patryk zniknął bez śladu. Policja i rodzina błagają o pomoc

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Zaginięcie Patryka Wojciechowskiego w Ostrołęce
16-letni Patryk Wojciechowski był ostatni raz widziany 21 września 2026 roku, około godziny 17:00. Od tamtej chwili nie pojawił się w domu, nie odezwał się też do rodziny. Ślad po młodym mieszkańcu Ostrołęki urwał się całkowicie. Funkcjonariusze z miejscowej Komendy Miejskiej Policji rozpoczęli zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Stróże prawa apelują do społeczeństwa o wsparcie w tej trudnej sprawie. Każda godzina jest istotna, a nawet najdrobniejsza wskazówka może okazać się przełomowa.
Służby zapewniają, że każdy informator może liczyć na pełną dyskrecję i anonimowość.
- Wszystkie osoby, które widziały Patryka po jego zaginięciu, wiedzą, gdzie może obecnie przebywać, lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym ostrołęckich policjantów pod bezpośrednim numerem telefonu 47 704 14 24 lub numerem alarmowym 112 - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.
Rysopis 16-letniego Patryka Wojciechowskiego
- wzrost: około 172 cm
- włosy: ciemny blond, krótkie i proste
- oczy: zielone
- twarz: owalna
- nos: prosty
W dniu zaginięcia chłopiec miał na sobie czarne sportowe obuwie, ciemne dresy, ciemnozieloną koszulkę, a także czarną bluzę z kapturem.