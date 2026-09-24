Wielki sukces, padł kolejny rekord na radomskim lotnisku! Tak szybko jeszcze tego nie było

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-09-24 12:04

Lotnisko Warszawa-Radom ma powody do świętowania! W środę (23 września) port obsłużył w tym roku już 100 tysięcy pasażerów. Tak szybko nie udało się osiągnąć tego wyniku jeszcze nigdy w historii lotniska. Jubileuszowy podróżny przyleciał z Antalyi samolotem Enter Air. Na powitanie maszyna dostała tradycyjny salut wodny.

Salut wodny dla samolotu na lotnisku Warszawa-Radom. O rekordowej liczbie pasażerów przeczytasz na SE.
Autor: Lotnisko Warszawa-Radom/ Facebook

100 000 pasażerów na Lotnisku Warszawa-Radom w 2026 roku! − ogłosił hucznie radomski port w mediach społecznościowych. To ważny moment dla tego lotniska. Dlaczego? Bo zrobiono to szybciej niż kiedykolwiek wcześniej! Co więcej, Radom już teraz pobił wynik z całego 2025 roku. Wówczas z lotniska skorzystało około 95 tys. pasażerów.

Jubileuszowy pasażer przyleciał z Turcji

100-tysięczny podróżny przyleciał do Radomia z Antalyi na pokładzie samolotu linii Enter Air. Po lądowaniu maszyna została przywitana efektownym salutem wodnym. To kolejny powód do świętowania dla portu, który w ostatnich miesiącach notuje coraz lepsze wyniki.

Padł też rekord jednego dnia

To nie jedyny rekord z tego roku. W lipcu lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło 25 931 pasażerów. Był to najlepszy miesięczny wynik w historii portu. W porównaniu z lipcem 2025 roku oznaczało to wzrost o 43 proc. Jeszcze wcześniej, 27 lipca, padł rekord liczby pasażerów obsłużonych w ciągu jednego dnia. Z lotniska skorzystało wtedy 2335 osób. Tego dnia wykonano łącznie 15 operacji lotniczych: osiem czarterowych, pięć regularnych i dwie techniczne. Pasażerowie podróżowali między innymi do i z Larnaki, Rzymu, Antalyi oraz Prewezy.

Radom odrabia straty

Rekordowy wynik jest szczególnie ważny, bo lotnisko przez pierwsze lata działalności miało wielkie problemy z przyciągnięciem odpowiedniej liczby pasażerów. W 2025 roku liczba pasażerów spadła o 15,3 proc. w porównaniu z 2024 rokiem oraz o 9 proc. względem 2023 roku. Teraz sytuacja wygląda o wiele lepiej.

W lutym przedstawiono nową strategię rozwoju portu do 2030 roku. Zakłada ona tzw. model hybrydowy. Lotnisko ma nadal obsługiwać pasażerów, w tym loty czarterowe i tanie linie lotnicze. Jednocześnie planowany jest rozwój innych działalności: cargo, usług MRO związanych z utrzymaniem i naprawą samolotów, General Aviation oraz działalności szkoleniowej.

Czy Radom pobije w tym roku kolejne rekordy? Wszystko rozstrzygnie się w ostatnich miesiącach 2026 roku.

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