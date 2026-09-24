14-letni Alan wyszedł z domu i przepadł bez wieści. Wiesz, gdzie jest? Natychmiast dzwoń pod 112!

Maków Mazowiecki. Zaginął 14-letni Alan

W środowe popołudnie (23 września) makowscy policjanci przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 14-letniego Alana Bądkowskiego. Sprawę zgłosiła zaniepokojona mama nastolatka. Chłopak wyszedł z domu o godz. 11:00, nie mówiąc najbliższym, dokąd się udaje i do tej pory nie wrócił. Nie skontaktował się również z rodziną. Ślad po nim zaginął.

Autor: KPP w Makowie Mazowieckim/ Materiały prasowe

Wiesz, gdzie jest Alan? Zadzwoń na policję!

Od chwili zgłoszenia zaginięcia, trwają poszukiwania nastolatka. Policja w Makowie Mazowieckim apeluje o pomoc w odnalezieniu chłopaka.

- Każda osoba pozostająca w kontakcie z zaginionym lub posiadająca jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionego proszona jest o kontakt z Policją – podała kom. Monika Winnik z KPP w Makowie Mazowieckim.

Przekazać informacje można dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do dyżurnego makowskiej policji pod numerem 477047200. Można również skontaktować się z najbliższą jednostką policji.

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