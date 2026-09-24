14-letni Alan wyszedł z domu i przepadł bez wieści. Wiesz, gdzie jest? Natychmiast dzwoń pod 112!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-09-24 10:55

Trwają poszukiwania 14-letniego Alana Bądkowskiego. Nastoletni mieszkaniec Makowa Mazowieckiego wyszedł z domu i przepadł jak kamień w wodę. Zaniepokojona mama zgłosiła zaginięcie syna na policję. Wiesz, gdzie może przebywać Alan? Koniecznie powiadom służby!

Radiowóz policji. Na miniaturze zaginiony 14-letni Alan Bądkowski. O poszukiwaniach w Makowie przeczytasz na SE.
Autor: Pexels/KPP w Makowie Mazowieckim/ Materiały prasowe

Maków Mazowiecki. Zaginął 14-letni Alan

W środowe popołudnie (23 września) makowscy policjanci przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 14-letniego Alana Bądkowskiego. Sprawę zgłosiła zaniepokojona mama nastolatka. Chłopak wyszedł z domu o godz. 11:00, nie mówiąc najbliższym, dokąd się udaje i do tej pory nie wrócił. Nie skontaktował się również z rodziną. Ślad po nim zaginął.

14-letni Alan wyszedł z domu i przepadł bez wieści. Wiesz, gdzie jest? Natychmiast dzwoń pod 112!
Autor: KPP w Makowie Mazowieckim/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Wiesz, gdzie jest Alan? Zadzwoń na policję!

Od chwili zgłoszenia zaginięcia, trwają poszukiwania nastolatka. Policja w Makowie Mazowieckim apeluje o pomoc w odnalezieniu chłopaka.

- Każda osoba pozostająca w kontakcie z zaginionym lub posiadająca jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionego proszona jest o kontakt z Policją – podała kom. Monika Winnik z KPP w Makowie Mazowieckim.

Przekazać informacje można dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do dyżurnego makowskiej policji pod numerem 477047200. Można również skontaktować się z najbliższą jednostką policji.

Polecany artykuł:

Sonda
Czy kiedykolwiek pomagałeś/aś w szukaniu zaginionych osób?
Po Panu Michale został tylko rower. Co się stało z zaginionym?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO
MAKÓW MAZOWIECKI
ZAGINIONY NASTOLATEK