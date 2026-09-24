Pogoda w Warszawie: 25-27 września

Nadchodzący weekend w stolicy zapowiada się pod znakiem dynamicznych zmian w pogodzie. Choć początek może nie nastrajać optymistycznie, to prognozy wskazują na systematyczną poprawę aury. Najwięcej deszczu spadnie w piątek, a niedziela okaże się najcieplejszym i całkowicie suchym dniem, co z pewnością ucieszy planujących aktywności na świeżym powietrzu.

Piątek z deszczem i chłodem

Weekend w Warszawie rozpocznie się dość ponuro. Piątek, 25 września, przyniesie słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 14 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 9 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 3 m/s, co może potęgować uczucie chłodu. To zdecydowanie najsłabszy pogodowo dzień tego weekendu.

Sobota z poprawą, ale wciąż z parasolem

W sobotę aura zacznie się poprawiać, choć parasol wciąż może się przydać. Prognozowane są słabe opady deszczu, ale będą one znacznie mniejsze niż dzień wcześniej. Zrobi się też odrobinę cieplej – termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza. Noc będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie 11 stopni. Wiatr osłabnie, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Niedziela będzie najcieplejsza i bez deszczu

Zwieńczeniem weekendu będzie pogodna niedziela, która przyniesie długo wyczekiwaną przerwę od deszczu. Tego dnia nie prognozuje się żadnych opadów. Co więcej, będzie to najcieplejszy dzień weekendu – temperatura maksymalna wzrośnie do 18 stopni Celsjusza. Poranek i noc będą jednak chłodne, z temperaturą spadającą do około 9 stopni. Wiatr będzie już bardzo słaby. Jedynym mankamentem może być duże zachmurzenie, które utrzyma się przez cały dzień.

Jak spędzić ten weekend w Warszawie?

Zmienna pogoda sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Deszczowy piątek to idealna okazja na nadrobienie zaległości kulturalnych i odwiedzenie kina, muzeum czy galerii sztuki. Sobota, z przelotnymi opadami, pozwoli już na krótki spacer, choć warto mieć w zanadrzu alternatywę pod dachem. Niedziela natomiast, jako najcieplejszy i suchy dzień, zachęca do spędzenia czasu na zewnątrz. To doskonały moment na dłuższą wycieczkę do jednego z miejskich parków czy spacer po zielonych terenach w okolicach miasta.

Dane pogodowe: OpenWeather