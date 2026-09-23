Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na trudny weekend. Drogowcy zamkną kluczową arterię

Szybki remont po pracach instalacyjnych. Co dokładnie będzie zamknięte?
Weekendowe frezowanie to kolejny etap robót w tym rejonie. Drogowcy wkraczają na plac budowy po zakończeniu wcześniejszych prac prowadzonych przez tramwajarzy oraz ciepłowników. Aby maksymalnie skrócić czas trwania utrudnień, ekipy remontowe będą pracować w trybie całodobowym.
Główne utrudnienia obejmą zamknięcie jezdni Alei Niepodległości w stronę Mokotowa na odcinku od ulicy Nowowiejskiej do Wawelskiej. Dodatkowo kierowcy nie przejadą na wprost ulicą Nowowiejską. Wyjazd z ulicy Nowowiejskiej od strony Politechniki będzie możliwy wyłącznie w prawą stronę, natomiast od strony Filtrów ulica ta straci całkowicie połączenie z Aleją Niepodległości.
Jak ominąć utrudnienia? Znamy oficjalne objazdy
Dla kierowców podróżujących przez Śródmieście i Ochotę wyznaczono specjalne trasy objazdowe. Aby uniknąć stania w korkach, warto zaplanować podróż alternatywnymi drogami już wcześniej. Ruch będzie kierowany na sąsiednie ulice.
Objazdy dla poszczególnych relacji będą przebiegać następującymi trasami:
- Z centrum w stronę Mokotowa: dojazd do Alei Niepodległości poprowadzi ulicą Koszykową przez Plac Konstytucji i Waryńskiego lub alternatywnie Aleją Niepodległości, Nowowiejską, Polną i dalej Trasą Łazienkowską do GUS-u.
- Z centrum do ulicy Wawelskiej: kierowcy mogą wybrać trasę przez Trasę Łazienkowską lub pojechać Alejami Jerozolimskimi i Raszyńską, a także ulicami Koszykową i Krzywickiego.
- Z rejonu Filtrów do Alei Niepodległości: objazd wyznaczono ulicami Krzywickiego, Koszykową do Alei Niepodległości.
- Od strony Politechniki do Filtrów: trasa poprowadzi Aleją Niepodległości, Chałubińskiego, Alejami Jerozolimskimi, Raszyńską, Koszykową i Krzywickiego.
- Główny objazd tranzytowy: utrudnienia można omijać szerokim łukiem przez Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską, Waryńskiego oraz Trasę Łazienkowską.
Dodatkowe ułatwienia i zmiany w organizacji ruchu
Aby upłynnić ruch na trasach objazdowych, drogowcy wprowadzają czasowe modyfikacje w pierwszeństwie i organizacji pasów ruchu. Na skrzyżowaniu ulicy Chałubińskiego z Koszykową kierowcy zyskają możliwość skrętu w lewo z dwóch pasów ruchu. Pozostały jeden pas na Chałubińskiego posłuży do jazdy na wprost i skrętu w prawo.
Dodatkowo z ulicy Koszykowej będzie można skręcić w lewo w Krzywickiego. Zmiany czekają także kierowców na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z Nowowiejską, gdzie dostępny będzie tylko jeden pas do skrętu w lewo w stronę Waryńskiego. Na odcinku od Koszykowej do Nowowiejskiej drogowcy zamkną najpierw lewy, a następnie prawy pas jezdni.
Zmiany dla mieszkańców Filtrów i bezwzględny zakaz parkowania
Prace weekendowe mocno wpłyną na lokalny ruch w rejonie Filtrów. Mieszkańcy i kierowcy muszą przygotować się na spore niespodzianki w organizacji ruchu lokalnego:
- Z ulicy Sędziowskiej na Nowowiejską wyjechać będzie można wyłącznie w lewo.
- Ulica Filtrowa straci całkowite połączenie z Aleją Niepodległości. Na odcinku pomiędzy Aleją Niepodległości a Sędziowską zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.
- Na dalszym odcinku ulicy Filtrowej nastąpi odwrócenie kierunku ruchu, kierowcy pojadą tam od Krzywickiego do Sędziowskiej.
- Dla pieszych przygotowano przejście przez Nowowiejską wyłącznie po stronie Politechniki.
Bardzo ważną informacją dla właścicieli aut jest bezwzględny zakaz parkowania, który obejmie również wyznaczone miejsca postojowe. Znaki zakazu z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela pojawią się w Alei Niepodległości przed skrzyżowaniem z Nowowiejską do Wawelskiej oraz na Koszykowej w stronę Waryńskiego.
Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego na trasach objazdowych
Prace drogowe wymuszają także spore zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Swoje stałe trasy zmienią linie dzienne oraz nocne, które będą omijać zamknięty fragment Alei Niepodległości.
Najważniejsze zmiany w komunikacji autobusowej obejmują:
- Linia 174: w kierunku pętli Bokserska pojedzie trasą objazdową przez ulicę Koszykową, Plac Konstytucji, Trasę Łazienkowską i dalej wróci na swoją trasę w Alei Niepodległości.
- Linie nocne N34, N36 oraz N86: jadąc z Dworca Centralnego w kierunku pętli Osiedle Kabaty, Bokserska oraz Osmańska-DHL, autobusy skręcą w lewo w Aleje Jerozolimskie, a następnie przez Plac Konstytucji dotrą do Trasy Łazienkowskiej i Alei Niepodległości.
Szczegóły dotyczące zmian rozkładów jazdy oraz dokładnych lokalizacji przystanków zastępczych pasażerowie mogą na bieżąco sprawdzać na oficjalnych stronach Warszawskiego Transportu Publicznego.