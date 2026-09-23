Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na trudny weekend. Drogowcy zamkną kluczową arterię

Szybki remont po pracach instalacyjnych. Co dokładnie będzie zamknięte?

Weekendowe frezowanie to kolejny etap robót w tym rejonie. Drogowcy wkraczają na plac budowy po zakończeniu wcześniejszych prac prowadzonych przez tramwajarzy oraz ciepłowników. Aby maksymalnie skrócić czas trwania utrudnień, ekipy remontowe będą pracować w trybie całodobowym.

Główne utrudnienia obejmą zamknięcie jezdni Alei Niepodległości w stronę Mokotowa na odcinku od ulicy Nowowiejskiej do Wawelskiej. Dodatkowo kierowcy nie przejadą na wprost ulicą Nowowiejską. Wyjazd z ulicy Nowowiejskiej od strony Politechniki będzie możliwy wyłącznie w prawą stronę, natomiast od strony Filtrów ulica ta straci całkowicie połączenie z Aleją Niepodległości.

Jak ominąć utrudnienia? Znamy oficjalne objazdy

Dla kierowców podróżujących przez Śródmieście i Ochotę wyznaczono specjalne trasy objazdowe. Aby uniknąć stania w korkach, warto zaplanować podróż alternatywnymi drogami już wcześniej. Ruch będzie kierowany na sąsiednie ulice.

Objazdy dla poszczególnych relacji będą przebiegać następującymi trasami:

Z centrum w stronę Mokotowa: dojazd do Alei Niepodległości poprowadzi ulicą Koszykową przez Plac Konstytucji i Waryńskiego lub alternatywnie Aleją Niepodległości, Nowowiejską, Polną i dalej Trasą Łazienkowską do GUS-u.

dojazd do Alei Niepodległości poprowadzi ulicą Koszykową przez Plac Konstytucji i Waryńskiego lub alternatywnie Aleją Niepodległości, Nowowiejską, Polną i dalej Trasą Łazienkowską do GUS-u. Z centrum do ulicy Wawelskiej: kierowcy mogą wybrać trasę przez Trasę Łazienkowską lub pojechać Alejami Jerozolimskimi i Raszyńską, a także ulicami Koszykową i Krzywickiego.

kierowcy mogą wybrać trasę przez Trasę Łazienkowską lub pojechać Alejami Jerozolimskimi i Raszyńską, a także ulicami Koszykową i Krzywickiego. Z rejonu Filtrów do Alei Niepodległości: objazd wyznaczono ulicami Krzywickiego, Koszykową do Alei Niepodległości.

objazd wyznaczono ulicami Krzywickiego, Koszykową do Alei Niepodległości. Od strony Politechniki do Filtrów: trasa poprowadzi Aleją Niepodległości, Chałubińskiego, Alejami Jerozolimskimi, Raszyńską, Koszykową i Krzywickiego.

trasa poprowadzi Aleją Niepodległości, Chałubińskiego, Alejami Jerozolimskimi, Raszyńską, Koszykową i Krzywickiego. Główny objazd tranzytowy: utrudnienia można omijać szerokim łukiem przez Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską, Waryńskiego oraz Trasę Łazienkowską.

Dodatkowe ułatwienia i zmiany w organizacji ruchu

Aby upłynnić ruch na trasach objazdowych, drogowcy wprowadzają czasowe modyfikacje w pierwszeństwie i organizacji pasów ruchu. Na skrzyżowaniu ulicy Chałubińskiego z Koszykową kierowcy zyskają możliwość skrętu w lewo z dwóch pasów ruchu. Pozostały jeden pas na Chałubińskiego posłuży do jazdy na wprost i skrętu w prawo.

Dodatkowo z ulicy Koszykowej będzie można skręcić w lewo w Krzywickiego. Zmiany czekają także kierowców na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z Nowowiejską, gdzie dostępny będzie tylko jeden pas do skrętu w lewo w stronę Waryńskiego. Na odcinku od Koszykowej do Nowowiejskiej drogowcy zamkną najpierw lewy, a następnie prawy pas jezdni.

Zmiany dla mieszkańców Filtrów i bezwzględny zakaz parkowania

Prace weekendowe mocno wpłyną na lokalny ruch w rejonie Filtrów. Mieszkańcy i kierowcy muszą przygotować się na spore niespodzianki w organizacji ruchu lokalnego:

Z ulicy Sędziowskiej na Nowowiejską wyjechać będzie można wyłącznie w lewo.

Ulica Filtrowa straci całkowite połączenie z Aleją Niepodległości. Na odcinku pomiędzy Aleją Niepodległości a Sędziowską zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Na dalszym odcinku ulicy Filtrowej nastąpi odwrócenie kierunku ruchu, kierowcy pojadą tam od Krzywickiego do Sędziowskiej.

Dla pieszych przygotowano przejście przez Nowowiejską wyłącznie po stronie Politechniki.

Bardzo ważną informacją dla właścicieli aut jest bezwzględny zakaz parkowania, który obejmie również wyznaczone miejsca postojowe. Znaki zakazu z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela pojawią się w Alei Niepodległości przed skrzyżowaniem z Nowowiejską do Wawelskiej oraz na Koszykowej w stronę Waryńskiego.

Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego na trasach objazdowych

Prace drogowe wymuszają także spore zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Swoje stałe trasy zmienią linie dzienne oraz nocne, które będą omijać zamknięty fragment Alei Niepodległości.

Najważniejsze zmiany w komunikacji autobusowej obejmują:

Linia 174: w kierunku pętli Bokserska pojedzie trasą objazdową przez ulicę Koszykową, Plac Konstytucji, Trasę Łazienkowską i dalej wróci na swoją trasę w Alei Niepodległości.

w kierunku pętli Bokserska pojedzie trasą objazdową przez ulicę Koszykową, Plac Konstytucji, Trasę Łazienkowską i dalej wróci na swoją trasę w Alei Niepodległości. Linie nocne N34, N36 oraz N86: jadąc z Dworca Centralnego w kierunku pętli Osiedle Kabaty, Bokserska oraz Osmańska-DHL, autobusy skręcą w lewo w Aleje Jerozolimskie, a następnie przez Plac Konstytucji dotrą do Trasy Łazienkowskiej i Alei Niepodległości.

Szczegóły dotyczące zmian rozkładów jazdy oraz dokładnych lokalizacji przystanków zastępczych pasażerowie mogą na bieżąco sprawdzać na oficjalnych stronach Warszawskiego Transportu Publicznego.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe