Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na trudny weekend. Drogowcy zamkną kluczową arterię

Redakcja se.pl
2026-09-23 14:01

Kierowcy poruszający się po stolicy muszą przygotować się na spore utrudnienia podczas najbliższego weekendu. Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział pilną wymianę nawierzchni w jednej z kluczowych arterii miasta. Prace drogowców w Alei Niepodległości rozpoczną się w piątek, 25 września o godzinie 22:00 i potrwają do poniedziałkowego poranka, 28 września do godziny 4:00. Nowy asfalt pojawi się na jezdni prowadzącej w kierunku Mokotowa.

Nowy asfalt w Alei Niepodległości - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Szybki remont po pracach instalacyjnych. Co dokładnie będzie zamknięte?

Weekendowe frezowanie to kolejny etap robót w tym rejonie. Drogowcy wkraczają na plac budowy po zakończeniu wcześniejszych prac prowadzonych przez tramwajarzy oraz ciepłowników. Aby maksymalnie skrócić czas trwania utrudnień, ekipy remontowe będą pracować w trybie całodobowym.

Główne utrudnienia obejmą zamknięcie jezdni Alei Niepodległości w stronę Mokotowa na odcinku od ulicy Nowowiejskiej do Wawelskiej. Dodatkowo kierowcy nie przejadą na wprost ulicą Nowowiejską. Wyjazd z ulicy Nowowiejskiej od strony Politechniki będzie możliwy wyłącznie w prawą stronę, natomiast od strony Filtrów ulica ta straci całkowicie połączenie z Aleją Niepodległości.

Jak ominąć utrudnienia? Znamy oficjalne objazdy

Dla kierowców podróżujących przez Śródmieście i Ochotę wyznaczono specjalne trasy objazdowe. Aby uniknąć stania w korkach, warto zaplanować podróż alternatywnymi drogami już wcześniej. Ruch będzie kierowany na sąsiednie ulice.

Objazdy dla poszczególnych relacji będą przebiegać następującymi trasami:

  • Z centrum w stronę Mokotowa: dojazd do Alei Niepodległości poprowadzi ulicą Koszykową przez Plac Konstytucji i Waryńskiego lub alternatywnie Aleją Niepodległości, Nowowiejską, Polną i dalej Trasą Łazienkowską do GUS-u.
  • Z centrum do ulicy Wawelskiej: kierowcy mogą wybrać trasę przez Trasę Łazienkowską lub pojechać Alejami Jerozolimskimi i Raszyńską, a także ulicami Koszykową i Krzywickiego.
  • Z rejonu Filtrów do Alei Niepodległości: objazd wyznaczono ulicami Krzywickiego, Koszykową do Alei Niepodległości.
  • Od strony Politechniki do Filtrów: trasa poprowadzi Aleją Niepodległości, Chałubińskiego, Alejami Jerozolimskimi, Raszyńską, Koszykową i Krzywickiego.
  • Główny objazd tranzytowy: utrudnienia można omijać szerokim łukiem przez Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską, Waryńskiego oraz Trasę Łazienkowską.

Dodatkowe ułatwienia i zmiany w organizacji ruchu

Aby upłynnić ruch na trasach objazdowych, drogowcy wprowadzają czasowe modyfikacje w pierwszeństwie i organizacji pasów ruchu. Na skrzyżowaniu ulicy Chałubińskiego z Koszykową kierowcy zyskają możliwość skrętu w lewo z dwóch pasów ruchu. Pozostały jeden pas na Chałubińskiego posłuży do jazdy na wprost i skrętu w prawo.

Dodatkowo z ulicy Koszykowej będzie można skręcić w lewo w Krzywickiego. Zmiany czekają także kierowców na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z Nowowiejską, gdzie dostępny będzie tylko jeden pas do skrętu w lewo w stronę Waryńskiego. Na odcinku od Koszykowej do Nowowiejskiej drogowcy zamkną najpierw lewy, a następnie prawy pas jezdni.

Zmiany dla mieszkańców Filtrów i bezwzględny zakaz parkowania

Prace weekendowe mocno wpłyną na lokalny ruch w rejonie Filtrów. Mieszkańcy i kierowcy muszą przygotować się na spore niespodzianki w organizacji ruchu lokalnego:

  • Z ulicy Sędziowskiej na Nowowiejską wyjechać będzie można wyłącznie w lewo.
  • Ulica Filtrowa straci całkowite połączenie z Aleją Niepodległości. Na odcinku pomiędzy Aleją Niepodległości a Sędziowską zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.
  • Na dalszym odcinku ulicy Filtrowej nastąpi odwrócenie kierunku ruchu, kierowcy pojadą tam od Krzywickiego do Sędziowskiej.
  • Dla pieszych przygotowano przejście przez Nowowiejską wyłącznie po stronie Politechniki.

Bardzo ważną informacją dla właścicieli aut jest bezwzględny zakaz parkowania, który obejmie również wyznaczone miejsca postojowe. Znaki zakazu z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela pojawią się w Alei Niepodległości przed skrzyżowaniem z Nowowiejską do Wawelskiej oraz na Koszykowej w stronę Waryńskiego.

Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego na trasach objazdowych

Prace drogowe wymuszają także spore zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Swoje stałe trasy zmienią linie dzienne oraz nocne, które będą omijać zamknięty fragment Alei Niepodległości.

Najważniejsze zmiany w komunikacji autobusowej obejmują:

  • Linia 174: w kierunku pętli Bokserska pojedzie trasą objazdową przez ulicę Koszykową, Plac Konstytucji, Trasę Łazienkowską i dalej wróci na swoją trasę w Alei Niepodległości.
  • Linie nocne N34, N36 oraz N86: jadąc z Dworca Centralnego w kierunku pętli Osiedle Kabaty, Bokserska oraz Osmańska-DHL, autobusy skręcą w lewo w Aleje Jerozolimskie, a następnie przez Plac Konstytucji dotrą do Trasy Łazienkowskiej i Alei Niepodległości.

Szczegóły dotyczące zmian rozkładów jazdy oraz dokładnych lokalizacji przystanków zastępczych pasażerowie mogą na bieżąco sprawdzać na oficjalnych stronach Warszawskiego Transportu Publicznego.

Nowy asfalt w Alei Niepodległości - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Nowy asfalt w Alei Niepodległości - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Nowy asfalt w Alei Niepodległości - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Nowy asfalt w Alei Niepodległości - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Nowy asfalt w Alei Niepodległości - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
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