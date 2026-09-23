Matka upiekła dziecko w piekarniku! Nie zgadniesz, jak się tłumaczyła

Dramat w Kansas City. Matka zabiła miesięczną córeczkę, wkładając ją do piekarnika

Amerykanka upiekła swoje własne dziecko, a później przysięgała, że doszło do tragicznej pomyłki. Koszmar rozegrał się w lutym ubiegłego roku w Kansas City w stanie Missouri. Miesięczna dziewczynka o imieniu Za'Riah Mae straciła życie po tym, jak własna matka, Mariah Thomas, umieściła ją w rozgrzanym piekarniku.

Z relacji „New York Post” dowiadujemy się, że we wtorek, przeszło dwa lata po tym wstrząsającym zdarzeniu, 28-latka wzięła na siebie odpowiedzialność za czyn. Kobieta zdecydowała się na ugodę z wymiarem sprawiedliwości i usłyszała wyrok 11 lat pozbawienia wolności.

Mariah Thomas zaakceptowała łagodniejszą kwalifikację czynu - narażenie niemowlęcia na bezpośrednie niebezpieczeństwo ze skutkiem śmiertelnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu śledczy zrezygnowali z oskarżenia o morderstwo pierwszego stopnia.

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Zamiast do kołyski, włożyła dziecko do piecyka. Kulisy śmierci małej Za'Riah

Krótko po makabrycznym odkryciu, 28-latka powiedziała policjantom, że zamierzała jedynie położyć niemowlę na popołudniową drzemkę, ale pomyliła się i wsadziła dziewczynkę do piekarnika, a nie do łóżeczka.

Patrol policji zjawił się w domu Mariah tuż po tym, jak osoba z otoczenia rodziny otrzymała niepokojący sygnał, że z dziewczynką dzieje się coś niedobrego i musi pilnie zjawić się w domu. Mężczyzna po przekroczeniu progu miał od razu poczuć silny swąd spalenizny.

Z materiałów dowodowych wynika, że miesięczna Za'Riah doznała poważnych oparzeń całego ciała. Służby medyczne przybyłe na miejsce nie miały już szans na ocalenie dziecka. Pracujący na miejscu funkcjonariusze określali widok, jaki zastali, jako przerażający i makabryczny.

Krótko po tragicznych doniesieniach, prokurator okręgowa hrabstwa Jackson, Jean Peters Baker, powiedziała, że to zdarzenie jest niewyobrażalną stratą. – Ciężko nam na sercu z powodu utraty tego cennego życia – podkreśliła.

Mariah Thomas od momentu aresztowania była osadzona w zakładzie karnym w hrabstwie Jackson. Zgodnie z wypracowanym porozumieniem procesowym, Amerykanka ma spędzić w więzieniu 11 lat.

Missouri mom who claimed she mistakenly placed infant in oven, killing her, cops a plea deal.Mariah Thomas, 28, copped a plea deal on Tuesday three years after she was locked up in a Jackson County jail for placing her daughter, Za’Riah Mae, in the oven in February 2024,…— Hambone's Word. 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 (@Keithhambone) September 22, 2026