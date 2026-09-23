Para zakochanych trafiona piorunem na randce! Finał wyciska łzy z oczu

Szli trzymając się za ręce. Nagle uderzył w nich piorun. Para małżonków cudem przeżyła

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło 2 września na trasie West Orange Trail na Florydzie. 48-letni Aaron Walenga i jego 43-letnia żona Clare wcześniej odwieźli dzieci do kościoła, a potem poszli na spacer. Są małżeństwem od 17 lat.

Jak relacjonowali później, nie słyszeli nadciągającej burzy. W pewnym momencie, gdy szli trzymając się za ręce, uderzył w nich piorun.

W pobliżu znajdowała się grupa znajomych, która spotkała się na cotygodniowym biegu. Charlotte Sachetti Weyand i Amber McManus zadzwoniły pod numer alarmowy. Michael Weyand zauważył, że Clare zrobiła się sina.

"Chciałem dostać się do Clare, ale po prostu nie mogłem wstać. Nie mogłem się ruszyć i czułem najgorszy ból w życiu"

– Sprawdziłem, czy oddycha, i nie oddychała – relacjonował. Mężczyzna natychmiast rozpoczął reanimację, choć wcześniej nigdy jej nie wykonywał.

Aaron nie mógł pomóc żonie. – Chciałem dostać się do Clare, ale po prostu nie mogłem wstać. Nie mogłem się ruszyć i czułem najgorszy ból w życiu – opowiadał.

Świadkowie wykonywali uciski klatki piersiowej Clare. Tuż przed rozpoczęciem sztucznego oddychania kobieta nagle wzięła głęboki oddech. Małżonkowie trafili do szpitala. Clare doznała wstrząśnienia mózgu, a Aaron miał m.in. obrażenia i siniaki na twarzy.

Para podkreśla, że przeżyła dzięki ludziom, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu i natychmiast ruszyli z pomocą. – Dar życia, który mamy, jest po prostu czymś pięknym – powiedziała Clare.

Dla małżeństwa uruchomiono także internetową zbiórkę. Zebrano już ponad 65 tys. dolarów na pomoc w powrocie do zdrowia.

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