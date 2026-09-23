Para zakochanych trafiona piorunem na randce! Finał wyciska łzy z oczu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-23 10:00

Małżeństwo z Florydy zostało uderzone przez piorun podczas spaceru. Aaron i Clare Walenga szli trzymając się za ręce, gdy nagle oboje upadli. Kobieta przestała oddychać, a jej mąż nie był w stanie się ruszyć. Ich życie uratowali przypadkowi świadkowie, którzy natychmiast wezwali pomoc i rozpoczęli reanimację. Oboje przeżyli.

Szli trzymając się za ręce. Nagle uderzył w nich piorun. Para małżonków cudem przeżyła

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło 2 września na trasie West Orange Trail na Florydzie. 48-letni Aaron Walenga i jego 43-letnia żona Clare wcześniej odwieźli dzieci do kościoła, a potem poszli na spacer. Są małżeństwem od 17 lat.

Jak relacjonowali później, nie słyszeli nadciągającej burzy. W pewnym momencie, gdy szli trzymając się za ręce, uderzył w nich piorun.

W pobliżu znajdowała się grupa znajomych, która spotkała się na cotygodniowym biegu. Charlotte Sachetti Weyand i Amber McManus zadzwoniły pod numer alarmowy. Michael Weyand zauważył, że Clare zrobiła się sina.

"Chciałem dostać się do Clare, ale po prostu nie mogłem wstać. Nie mogłem się ruszyć i czułem najgorszy ból w życiu"

– Sprawdziłem, czy oddycha, i nie oddychała – relacjonował. Mężczyzna natychmiast rozpoczął reanimację, choć wcześniej nigdy jej nie wykonywał.

Aaron nie mógł pomóc żonie. – Chciałem dostać się do Clare, ale po prostu nie mogłem wstać. Nie mogłem się ruszyć i czułem najgorszy ból w życiu – opowiadał.

Świadkowie wykonywali uciski klatki piersiowej Clare. Tuż przed rozpoczęciem sztucznego oddychania kobieta nagle wzięła głęboki oddech. Małżonkowie trafili do szpitala. Clare doznała wstrząśnienia mózgu, a Aaron miał m.in. obrażenia i siniaki na twarzy.

Para podkreśla, że przeżyła dzięki ludziom, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu i natychmiast ruszyli z pomocą. – Dar życia, który mamy, jest po prostu czymś pięknym – powiedziała Clare.

Dla małżeństwa uruchomiono także internetową zbiórkę. Zebrano już ponad 65 tys. dolarów na pomoc w powrocie do zdrowia.

Sonda
Czy widziałeś kiedyś z bliska uderzenie pioruna w ziemię?
Lubisz jesień? Ten quiz szybko pokaże, ile naprawdę o niej wiesz
Pytanie 1 z 10
Kiedy rozpoczyna się jesień meteorologiczna?
Nocna burza w Warszawie. Pioruny waliły co sekundę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

PORAŻENIE PIORUNEM
PIORUN