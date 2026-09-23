Rosja wcale nie zaatakuje NATO. Prezydent Łotwy mówi jasno

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-23 6:44

Czy będzie wojna? Jedni to pytanie wyśmiewają, inni się martwią, jeszcze inni panikują, a Radosław Sikorski mówi o tym na każdym kroku i ma już nawet przygotowane zapasy ryżu i konfitury. Ale są tacy wysoko postawieni politycy, którzy tonują nastroje. Prezydent Łotwy powiedział w rozmowie z PAP, że jego zdaniem Rosja nie zaatakuje NATO, bo po prostu nie jest w stanie. Jest jednak według Edgarsa Rinkeviczsa jedno "ale". Jego zdaniem spokoju też nie będzie.

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Autor: Shutterstock Władimir Putin

Prezydent Łotwy: Rosja nie jest w stanie zaatakować NATO. Rośnie inne zagrożenie

Rosja nie jest obecnie w stanie przeprowadzić dużego ataku na NATO – powiedział PAP prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs. Łotewski wywiad nie widzi przygotowań do takiej operacji ani koncentracji rosyjskich wojsk. – Wszyscy zgadzamy się, że obecnie operacja na dużą skalę przeciwko NATO i przeciwko państwom bałtyckim nie jest możliwa. Rosja walczy na Ukrainie – powiedział. Zastrzegł jednak, że sytuacja może się w przyszłości zmienić.

Inaczej wygląda sprawa działań hybrydowych. Rinkeviczs wymienił sabotaż, cyberataki, operacje informacyjne oraz próby wpływania na opinię publiczną. Przypomniał też o przypadkach wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną państw NATO.

Wojny nie będzie, ale tak zwane ataki hybrydowe mogą być i wywiad uważa, że ich ryzyko wzrasta

– Zgadzamy się, że tak zwane działania hybrydowe się nasilają, że musimy współpracować, by im przeciwdziałać – powiedział. Przyznał, że istnieją oceny wywiadowcze dotyczące dalszego wzrostu tego zagrożenia, ale szczegóły pozostają tajne.

Polska i państwa bałtyckie chcą zacieśnić współpracę służb i wojska. Jednym z pomysłów jest zwiększenie liczby wspólnych ćwiczeń. Rinkeviczs pozytywnie odniósł się też do możliwości przeniesienia części amerykańskich wojsk do Polski i utworzenia stałej bazy, choć zaznaczył, że trzeba poczekać na ostateczne decyzje USA.

Prezydent Łotwy podkreślił również, że Europa musi brać większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. – Obrona Europy jest odpowiedzialnością Europy – stwierdził.

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