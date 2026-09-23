Najdłuższy rejs świata trwa. Pasażerowie będą na wodzie ponad rok!

371 dni podróży dookoła świata

Ociekający wręcz luksusem wycieczkowiec Regatta wyruszył! Zoorganizowana przez Explorations by Norwegian we współpracy z My Cruises podróż ma trwać ponad rok, bo 371 dni. Ci, którzy więc zdecydowali się wykupić pełny rejs, mają teraz przed sobą nie lada przygodę.

Regatta wyruszyła dokładnie 1 września 2026 roku z Rzymu, a w planie jest odwiedzenie ponad 220 portów w 62 krajach na sześciu kontynentach. Trasa prowadzi przez Europę, Afrykę, Azję, Australię i Nową Zelandię, a następnie przez Amerykę Północną i Południową.

Rejs luksusowym wycieczkowcem

Ponad roczny rejs luksusowym statkiem nie wiąże się oczywiście z tym, że pasażerowie przez tyle czasu w ogóle nie wychodzą z pokładu. Statek regularnie zatrzymuje się w kolejnych portach, a uczestnicy mogą schodzić na ląd i zwiedzać odwiedzane miejsca.

Dodatkowo trasa została ułożona tak, aby w ciągu ponad roku można było zobaczyć bardzo różne zakątki świata. Na początku podróży na pasażerów czekają m.in. porty Morza Śródziemnego, w tym Neapol, Santorini i Malta.

Później statek skieruje się w stronę Afryki. W planie są m.in. Wyspy Zielonego Przylądka, Kapsztad i Zanzibar. Następne miesiące przyniosą podróż po Azji, gdzie na trasie znalazły się m.in. Japonia, Wietnam, Malezja, wyspa Czedżu czy Malediwy.

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Ile kosztuje najdłuższy rejs świata?

Według opublikowanych informacji ceny pełnego, 371-dniowego rejsu zaczynały się od około 71,5 tys. dolarów, a najdroższe warianty dochodziły do około 180 tys. dolarów. W przeliczeniu na złotówki najdroższa opcja przekraczała więc 670 tys. zł. Cena zależy oczywiście od wybranego zakwaterowania i wariantu podróży.