Maria Prokop zachwyca się nowym ukochanym. Wyznała, jak się poznali!

Maria Prokop po rozstaniu z mężem została nową gwiazdą Polsatu

Marcin i Maria Prokopowie poznali się w 2003 roku podczas imprezy u wspólnych znajomych i niemal od razu połączyło ich uczucie. Trzy lata później na świecie pojawiła się ich jedyna córka, Zofia. Pobrali się w 2011 roku podczas kameralnego ślubu w trakcie wyjazdu do Portugalii. Małżonkowie udzielili kilku wspólnych wywiadów, ale starali się trzymać życie prywatne z dala od mediów.

W połowie kwietnia w sieci ukazało się ich wspólne oświadczenie, w którym poinformowali o rozwodzie. Zapewnili przy tym, że rozstali się w przyjaźni. Uważni internauci dostrzegli, że para już od jakiegoś czasu prowadziła oddzielne życia. Marcin Prokop związany jest z Polską, a jego była żona coraz więcej czasu spędzała na Teneryfie, gdzie kupiła mieszkanie.

Ostatnio Maria Prokop spędzała w ojczyźnie więcej czasu. Została bowiem nową gwiazdą Polsatu. Joginka stanęła przed kamerami jako prowadząca nowego reality show "Wielka Miłość w Małym Mieście". Program rozgrywa się na malowniczych Mazurach, a jego uczestnicy przyjeżdżają z nadzieją, że poznają kogoś wyjątkowego.

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Maria Prokop jest w nowym związku. Tak poznała ukochanego

Ona sama nie musi już szukać miłości. Od pewnego czasu jest szczęśliwie zakochana. Tożsamość swojego partnera trzyma w tajemnicy, ale czasami pozwala sobie powiedzieć na jego temat kilka słów. Na Instagramie zachwycała się tym, jak opiekuje się ich wspólnym psem czy pisała o serwowanych przez niego śniadaniach do łóżka.

Z kolei w rozmowie z portalem Pudelek opowiedziała nieco więcej. Przy okazji zdradziła, że poznali się na aplikacji randkowej. Co więcej, połączyli się już na samym początku jej przygody z internetowym randkowaniem.

Jestem w nowej relacji, bardzo szczęśliwej. Akurat mnie się udało znaleźć nową miłość na aplikacji randkowej, ale to w ogóle nie wiem, jakim cudem. I to pierwszy strzał! Więc to jest nietypowa sytuacja i zawsze im tłumaczę, próbuję też czerpać ze swoich doświadczeń, ze swoich różnych przeżyć w poprzednim związku. Wiem, co jest ważne w związku, dzisiaj wiem, na czym polega bardzo dojrzały związek i próbuję im to też czasami podpowiedzieć - mówiła w Pudelkowi.

W jednej z instagramowejrelacji zamieściła zdjęcie prosto z łóżka. W opisie zdradziła, że nowy partner codziennie robi jej śniadanie do łóżka. W tym samym wpisie wyznała, że są ze sobą już od roku.

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QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie