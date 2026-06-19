Sensacja! Była żona Prokopa znów zakochana! I to nie tylko w psie! "Jesteśmy z moim partnerem po pierwszej wspólnej nocy"

W połowie kwietnia Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop oznajmili światu, że ich małżeństwo dobiegło końca. Dla wielu fanów była to wiadomość trudna do uwierzenia.

Tak wyglądała miłość Prokopów

Ich miłość narodziła się w 2003 roku. Po kilku latach związku zdecydowali się na ślub, który odbył się w 2011 roku w Portugalii. Ceremonia miała kameralny charakter, a szczegóły uroczystości przez długi czas pozostawały tajemnicą. Wspólnie wychowywali córkę Zofię i dzielili codzienność z ukochanym psem Rufusem.

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Przez lata państwo Prokop uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych i dyskretnych par polskiego show-biznesu. Unikali medialnych skandali, rzadko opowiadali o życiu prywatnym, a swoją rodzinę konsekwentnie chronili przed zainteresowaniem mediów.

Była żona Prokopa uratowała Stasia

Po rozstaniu Maria Prokop skupiła się na własnych projektach, rozwoju zawodowym i pasjach. Gwiazda zadbała też o swój wygląd! Na efekty nie trzeba było długo czekać. Byłą żona Prokopa ma już nowego partnera! I razem zrobili coś pięknego! Do ich domu trafił Staś - pies o wyjątkowo trudnej przeszłości.

Jak wyjaśniła Maria Prokop, Staś został uratowany z pseudohodowli i przez długi czas walczył o powrót do zdrowia oraz zaufanie do ludzi. Gwiazda nie ukrywa, że los czworonoga głęboko ją poruszył.

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Nie będę wspominać, w jakim był stanie zdrowotnym. Trafił do kochającego domu tymczasowego, gdzie poczuł miłość człowieka po raz pierwszy. Powoli wrócił do zdrowia, pierwszy raz w życiu było mu ciepło, nie był głody, nie był uwięziony w klatce, przytył 7 kg, rany cielesne i psychiczne zostały wyleczone. Miał super siostrę border collie, która mu pokazała normalne psie życie.

"Zakochałam się od pierwszego zdjęcia"

Historia Stasia wzruszyła Marę Prokop. Jak przyznała, od pewnego czasu myślała też o tym, by Rufus miał psiego towarzysza.

W Stasiu zakochałam się od pierwszego zdjęcia. Już od jakiegoś czasu myślałam o młodszym rodzeństwie dla Rufusia (który już ma 9 lat!), ale wiadomo, dużo się dzieje w ostatnich latach, a z nowymi pieskami jest trochę jak z planami posiadania dzieci — lepiej nie planować i czekać na ‘idealny moment’, bo taki moment rzadko się pojawia. Miłość trudno zaplanować w kalendarzu.

Nowy partner Marii Prokop spał z nią na podłodze!

To właśnie w tym wpisie pojawiła się informacja o nowym partnerze byłej żony Prokopa. Maria Prokop już nie jest już sama!

Była żona Marcina Prokopa nie zdradziła jego tożsamości, ani szczegółów ich relacji, jednak z jej słów wynika, że mężczyzna aktywnie uczestniczy w jej życiu i wspiera ją w nowych wyzwaniach.

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Jesteśmy z moim partnerem po pierwszej wspólnej nocy ze Stasiem. Bał się wskoczyć na łóżko, więc wszyscy razem spaliśmy na matach i kocach na podłodze, aby Staś czuł się bezpiecznie. Kiedy wokalizował z tęsknoty za Agatą i domem w Gdańsku, śpiewałam razem z nim i się uspokajał.

"Pięknych, wspólnych momentów"

Fani są totalnie zachwyceni rewolucją w życiu Marii Prażuch-Prokop. Pod jej postem aż roiło się od serduszek, kwiatów i dobrych słów.

kocham tę historię z całych sił! Marysia masz mega dobre serducho! życzę Wam samych pięknych chwil Ale cudnie! Pięknych, wspólnych momentów!

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