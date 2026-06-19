Dramat w domu aktora. Zginął tragicznie wraz z ukochaną żoną

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-19 12:25

Nie żyje Paul Avery. Aktor i jego żona Sheila zginęli tragicznie we własnym domu. Przykrą wiadomość potwierdziła ich córka. "Tak bardzo ich kochaliśmy, a oni kochali nas i nikt nigdy nie musiał się zastanawiać, czy tak właśnie było" - napisała pogrążona w żałobie Kyle Avery.

Paul i Sheila Avery uśmiechający się, w eleganckich strojach, w czarno-białym, okrągłym kadrze na tle rozmytych, płonących świec symbolizujących żałobę. Więcej o ich tragicznej śmierci przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Kyle Avery/ Instagram

Nie żyje Paul Avery. Aktor miał 81 lat

Nie żyje Paul Avery. Aktor zginą tragicznie razem ze swoją ukochaną żoną Sheilą. Do dramatu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w miejscowości Blairstown w stanie New Jersey. Według portalu Deadline, przed godziną pierwszą w nocy lokalne służby otrzymały zawiadomienie w sprawie pożaru domu oraz uwięzionego w środku starszego małżeństwa.

Po przybyciu na miejsce strażacy od razu ruszyli na pomoc. Nieprzytomni Paul i Sheila Avery zostali przewiezieni do szpitala. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej ich życia nie udało się uratować. Jak podały lokalne media, małżonkowie zmarli krótko po wyciągnięciu z płonącego budynku.

Zobacz również: Co dalej ze śledztwem ws. tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki? Prokuratura komentuje

Paul i Sheila Avery: Córka żegna ukochanych rodziców

Przykre wiadomości potwierdziła córka pary. Na Facebooku zamieściła krótkie, ale bardzo przejmujące oświadczenie. Wyraziła również wdzięczność za pracę strażaków, którzy narażali własne życie by ratować jej rodziców. 

Jestem zdruzgotana, musząc przekazać, że nasi rodzice, Paul i Sheila Garry Avery, odeszli wcześnie rano. Tak bardzo ich kochaliśmy, a oni tak bardzo kochali nas, i nikt nigdy nie musiał w to wątpić. Jesteśmy wdzięczni straży pożarnej w Blairstown za ich wysiłki. Informacje o pogrzebie podamy wkrótce - napisała Kyle Avery.

Paul Avery miał 81 lat. Aktor znany był m.in. z roli sympatycznego barmana z kultowej telenoweli "Wszystkie moje dzieci", w której występował przez ponad dekadę. Zagrał również w jednej z części "Supermana". Avery był również pilotem i spadochroniarzem, który uczestniczył w wojnie w Wietnamie. 

Zobacz również: Nie żyje gwiazda kultowego horroru. Miała zaledwie 35 lat!

Gwiazdy żegnają Stanisławę Celińską. Poruszający widok na pogrzebie

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej
Galeria zdjęć 87
Super Express Google News
QUIZ. Niezapomniani. Co pamiętasz o legendarnym Jacku Chmielniku?
Pytanie 1 z 10
Jaki teleturniej prowadził Chmielnik w latach 2000–2004?
Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE