Nie żyje gwiazda kultowego horroru. Miała zaledwie 35 lat!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-17 21:29

W wieku 35 lat zmarła Daveigh Chase. O śmierci dziecięcej gwiazdy ekranów poinformował portal TMZ. Przykrą wiadomość potwierdził partner zmarłej. Aktorka przeszła do historii współczesnego horrou rolą w amerykańskiej wersji "The Ring". Przed śmiercią zmagała się z poważnymi problemami ze zdrowiem.

Nie żyje Daveigh Chase. Miała zaledwie 35 lat

Daveigh Chase w lipcu obchodziłaby swoje 36. urodziny. Miała zaledwie dziewięć lat, gdy zaczęła pojawiać się na ekranie. Zaczynała od niewielkich ról w produkcjach telewizyjnych. Po kilku latach miała na koncie role w kultowych filmach. Użyczyła głosu Chihiro w filmie studia Ghibli "Spirited Away: W krainie bogów" oraz uroczej Lilo w uwielbianej animacji Disneya "Lilo & Stitch".

W 2001 roku zagrała siostrę głównego bohatera w kultowym "Donnie Darko". Największą popularność zyskała dzięki produkcji, która trafiła do kin rok później. Daveigh Chase wcieliła się w Samarę Morgan w amerykańskiej wersji horroru "The Ring". Wizerunek ciemnowłosej dziewczynki na zawsze zapisał się w historii kina.

Dziecięca gwiazda ekranów w pierwszej dekadzie XXI wieku często pojawiała się na ekranie, ale z czasem zaczęła grać coraz mniej. Ostatnią rolę zagrała w filmie "American Romance" z 2016 roku.

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Daveigh Chase nie miała łatwego życia. Przed śmiercią cierpiała

W środę, 17 czerwca światowe media obiegła wiadomość o śmierci Daveigh Chase. Gwiazda kultowych produkcji miała zaledwie 35 lat. Przed śmiercią zmagała się z poważnymi problemami ze zdrowiem. Przykrą wiadomość potwierdził partner aktorki, Roy Hernandez. Początkiem czerwca Chase trafiła do szpitala z powodu niedożywienia.

Ukochany aktorki założył internetową zrzutkę na jej leczenie. W opisie przekazał, że jej stan jest bardzo poważny. Zdiagnozowano u niej zapalenie opon mózgowych oraz poważne infekcje krwi. Daveigh Chase zmarła w miniony wtorek, a bezpośrednią przyczyną śmierci była sepsa.

Roy Hernandez w przejmującym wpisie wyznał, że Daveigh Chase przez niemal całe swoje życie zmagała się z różnymi problemami. Trudne dzieciństwo i dorastanie w świetle reflektorów sprawiło, że nie potrafiła zaznać spokoju. "Jedyne, czego zawsze pragnęła, to miejsce, w którym mogłybyśmy mieszkać razem, czuć się bezpiecznie i być szczęśliwi" - przekazał mężczyzna.

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Daveigh Chase
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