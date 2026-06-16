Nie żyje "Aga in America". Agnieszka Kirchner osierociła troje dzieci. Jej przyjaciółka ujawnia szczegóły

Briana MacDowell Ross i Agnieszka Kirchner poznały się ponad dekadę temu. Jak relacjonuje Amerykanka, polska influencerka odezwała się do niej tuż po emigracji do Stanów Zjednoczonych. Kobieta zdecydowała się na udział w zajęciach w jej studiu tanecznym, co zapoczątkowało zażyłą relację między obiema paniami.

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W opublikowanym w sieci poście Amerykanka nie ukrywała głębokiego wzruszenia, z ogromnym sentymentem opisując wspaniałe usposobienie swojej powierniczki.

Naprawdę była jedną z najpiękniejszych osób, jakie kiedykolwiek poznałam w swoim życiu. Jej piękno nie było tylko powierzchowne. Było głęboko w niej, do samego rdzenia. Aga miała w sobie naturalną czystość, delikatność i wdzięk, których nie dało się udawać

– podkreśliła autorka wzruszającego pożegnania.

Przyjaciółki wspierały się na każdym ważnym etapie życia. To właśnie Briana przygotowała dla polskiej influencerki wieczór panieński, uczestniczyła w ceremonii zaślubin, a w późniejszym czasie zorganizowała imprezę z okazji oczekiwania na pierwszą pociechę. Obie rodziny chętnie spędzały ze sobą wolne chwile, a ich dzieci dorastały w swoim towarzystwie.

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"Aga in America" chorowała na raka. Influencerka Agnieszka Kirchner miała mutację genetyczną

Amerykanka poinformowała w sieci, że Agnieszka Kirchner posiadała groźną mutację genów, która w przeszłości zabiła jej matkę oraz siostrę. Pomimo pełnej świadomości wielkiego ryzyka, twórczyni internetowa dokładała wszelkich starań, aby odpowiednio dbać o organizm i błyskawicznie reagować na najdrobniejsze niepokojące symptomy chorobowe.

W grudniu 2024 roku pacjentka trafiła do kliniki na biopsję guza. Wtedy też powierzyła przyjaciółce prawo do decydowania o sprawach medycznych na wypadek znacznego pogorszenia się jej stanu zdrowia.

Pracowała bardzo ciężko, żeby wyprzedzić potencjalnego raka, zanim ten miałby szansę się rozwinąć. Była uosobieniem czystości. Czyste jedzenie, czyste produkty do higieny, czyste środki do sprzątania. Robiła wszystko, co mogła

– zaznaczyła bliska znajoma zmarłej.

Stan zdrowia Agnieszki Kirchner drastycznie pogorszył się w ostatnich tygodniach

Poważny kryzys w leczeniu influencerki nastąpił w maju. Jedna ze zmian nowotworowych powiększyła się tak bardzo, że doprowadziła u pacjentki do całkowitej niedrożności jelit. Polka musiała trafić do szpitala na specjalny zabieg łagodzący skutki choroby. Bliscy nie tracili nadziei, modląc się i wspierając ją na każdym etapie terapii.

Po zabiegu modliliśmy się o uzdrowienie i robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby wspomóc proces zdrowienia. Niestety bez skutku

– podsumowała z bólem przyjaciółka internetowej twórczyni.

Kilkanaście dni przed ostatecznym odejściem "Aga in America" zdecydowała się na opiekę hospicyjną. Agnieszka Kirchner zmarła 14 czerwca o godzinie 18.30, a do ostatnich chwil na świecie towarzyszyła jej trójka ukochanych dzieci.

Agnieszka Kirchner osierociła trójkę dzieci

Po tragicznych wydarzeniach Briana poprosiła internautów o żarliwe modlitwy w intencji osieroconych pociech zmarłej. Równocześnie przekazała komunikat, który przyniósł pogrążonej w żałobie rodzinie naprawdę ogromne ukojenie i upragniony spokój.

Okazało się, że dwie córki zmarłej Polki są całkowicie wolne od genetycznej wady, która przed laty odebrała życie jej siostrze, matce i ostatecznie także jej samej. Agnieszka poznała optymistyczne wyniki badań genetycznych najmłodszej dziewczynki na zaledwie czternaście dni przed swoim dramatycznym odejściem.