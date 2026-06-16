Wokalistka Bonnie Tyler została wybudzona ze śpiączki. "Jej stan nadal jest bardzo poważny"

Legendarna wokalistka została wybudzona ze śpiączki. Bonnie Tyler walczy o powrót do zdrowia

Te dramatyczne wieści wstrząsnęły całym światem muzyki. Legendarna wokalistka Bonnie Tyler – znana z takich przebojów, jak Holding Out for a Hero czy Total Eclipse of the Heart – stoczyła, nie tak dawno, najważniejszą bitwę o swoje życie. Uwielbiana przez miliony artystka musiała w maju 2026 roku, w trybie pilnym, poddać się operacji jelit. Początkowo przekazywano optymistyczne komunikaty o powrocie gwiazdy do pełni sił. Sytuacja szybko się jednak zmieniła. Stan Tyler gwałtownie się załamał, co wymusiło przeniesienie jej na oddział intensywnej terapii.

Lekarze podjęli radykalną decyzję i wprowadzili wokalistkę w stan śpiączki farmakologicznej.

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Właśnie teraz do mediów trafił oficjalny, poruszający komunikat ze strony przedstawicieli Bonnie Tyler. Piosenkarka została wybudzona ze śpiączki, jednak jej organizm jest potwornie osłabiony.

Wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Portugalii. Choć jej stan się poprawia, jest to powolny proces. Lekarze są dobrej myśli i wierzą, że w pełni dojdzie do siebie, jednak będzie to wymagało czasu – czytamy w oficjalnym oświadczeniu managementu gwiazdy, które pojawiło się w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej.

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Oczywiście, to oznacza, że zaplanowana na lato trasa koncertowa Tyler nie dojdzie do skutku. Wokalistka miała zagrać m.in. na festiwalach w Niemczech czy Austrii. Występy są albo odwoływane, albo przekładane na 2027. – Na chwilę obecną wciąż mamy nadzieję, że nasze jesienne koncerty odbędą się zgodnie z planem – możemy przeczytać dalej we wspomnianym oświadczeniu.

Rodzina piosenkarki apeluje do mediów i fanów o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym momencie. Najbliżsi obiecali, że natychmiast poinformują opinię publiczną, gdy tylko pojawią się kolejne, kluczowe informacje dotyczące stanu zdrowia Bonnie Tyler.