Steczkowska dostała propozycję z "Tańca z Gwiazdami"? W rozmowie z "Super Expressem" ujawniła kulisy

Jesienna ramówka telewizyjna zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Widzowie czekają nie tylko na powroty ulubionych programów, ale także na informacje o zmianach w ich obsadzie. Jednym z najgorętszych tematów pozostaje "Taniec z Gwiazdami", gdzie od tygodni pojawiają się spekulacje dotyczące nowego składu jury. Wśród nazwisk przewijających się w mediach znalazła się również Justyna Steczkowska. Artystka, która sama zachwycała na parkiecie tanecznego show, została zapytana przez "Super Express", czy otrzymała propozycję zajęcia miejsca Ewy Kasprzyk. Jej odpowiedź nie pozostawiła większych wątpliwości.

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Justyna Steczkowska podkreśliła, że obecnie jest związana z innym dużym formatem telewizyjnym i właśnie na nim skupia całą swoją uwagę.

Ale ja jestem przecież w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jestem tam jurorem i we wrześniu wchodzi teraz jesienią nowy sezon, polecam Państwu. Jest dużo wspaniałych głosów, ludzie śpiewają doskonale. To jest jeden... ja nie wiem, czy to nie jest najlepszy sezon, jaki mieliśmy, ale sami oceńcie. Więc nie mogę być w dwóch komisjach jednocześnie, bo to trochę już za dużo - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

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Choć wielu fanów z pewnością chciałoby ponownie oglądać ją w tanecznym formacie, piosenkarka jasno dała do zrozumienia, że na ten moment nie zamierza zmieniać swoich zawodowych planów. Zapytana, czy w najbliższym czasie coś może się zmienić, pozostawiła jednak otwartą furtkę.

Na razie tak zostaje, a co będzie potem… zobaczymy - stwierdziła tajemniczo.

Artystkę poprosiliśmy o komentarz dotyczący medialnych doniesień, według których do grona jurorów miałaby dołączyć Julia Wieniawa. Okazuje się, że Steczkowska bardzo pozytywnie ocenia taki scenariusz.

Super, jak najbardziej pasuje. Julia Wieniawa pięknie tańczy. Myślę, że jako jurorka, która sama przeszła w tym programie swoją drogę, wie, o co chodzi. Rozumie uczestników i siedząc z drugiej strony, myślę, że będzie miała dużo empatii, bo wie, że to nie jest łatwe - oceniła.

Rozmawiała Julita Buczek

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