Pogrzeb Marii Zięby w "Na Wspólnej" - nowa data emisji. Na grobie stanęło to samo zdjęcie, co podczas pożegnania Bożeny Dykiel!

Bożena Dykiel nie żyje

Odejście Bożeny Dykiel poruszyło nie tylko środowisko artystyczne, ale także miliony widzów, którzy przez ponad dwie dekady śledzili losy Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej". Aktorka zmarła 12 lutego 2026 roku w wieku 77 lat, pozostawiając po sobie imponujący dorobek i niezliczoną rzeszę wiernych fanów.

Ostatnie pożegnanie artystki odbyło się 25 lutego w Warszawie. Msza żałobna została odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych na placu Teatralnym, a następnie kondukt żałobny wyruszył na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie Bożena Dykiel spoczęła z honorami. Rodzina wystosowała do uczestników wyjątkową prośbę – zamiast kwiatów zachęciła do wsparcia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Ten gest poruszył wielu żałobników i podkreślił, jak ważna dla bliskich była pomoc potrzebującym.

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Tłumy na pogrzebie Dykiel, ci sami żałobnicy na pogrzebie Zięby

Na pogrzebie Dykiel pojawiły się tłumy. Aktorkę żegnali przyjaciele, współpracownicy i gwiazdy polskiego kina oraz telewizji. Wśród obecnych znaleźli się między innymi Emilia Krakowska, Magdalena Zawadzka, Joanna Jabłczyńska, Robert Kudelski czy Tadeusz Chudecki. Na pogrzebie, który odbył się na planie serialu "Na Wspólnej" nie zabrakło gwiazd, które żegnały aktorkę kilka miesięcy wcześniej, jak Sylwia Gliwa czy Mieczysław Hryniewicz, jej serialowa rodzina.

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Pogrzeb Marii Zięby - to samo zdjęcie!

Choć pogrzeb Marii Zięby widzowie zobaczą dopiero ostatniego dnia sierpnia (wcześniej planowano emisję na 24 sierpnia), to zdjęcia z planu już są dostępne. Widać na nich jasną urnę, kwiaty w delikatnych kolorach i portret Bożeny Dykiel - ten sam (choć w innej ramie), który pojawił się na jej pożegnaniu i pochówku. Dla osób, które znały aktorkę i przez lata z nią współpracowały, ten widok musiał być niezwykle trudny. Co ciekawe, portret wykonano na planie "Na Wspólnej".

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Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel

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