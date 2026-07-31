Katrina Llegado - kim jest zwyciężczyni Miss Supranational 2026? Piękność pochodzi z Filipin [ZDJĘCIA]

Katrina Llegado z Filipin wygrała Miss Surpranational 2026 - kim jest?

Świeżo upieczona Miss Supranational 2026 ma obecnie 28 lat i cały szereg sukcesów w konkursach piękności na koncie. Katrina Llegado kilka razy startowała w filipińskich zmaganiach, a nawet udało jej się dotrzeć do czołówki międzynarodowego konkursu Reina Hispanoamericana w 2019 roku. Jednak to zdobycie tytułu The Miss Philippines i reprezentowanie swojego kraju na Miss Supranational 2026 to jej największe jak dotąd osiągnięcie.

Patriotyzm piękna 28-latka traktuje bardzo poważnie. Choć ukończyła studia wyższe w dziedzinie finansów na katolickiej uczelni w Manili, to posiada też inne, wyjątkowe doświadczenie. W 2023 roku ukończyła szkolenie wojskowe i aktualnie figuruje na liście rezerwistów narodowych sił powietrznych Filipin. Zdjęcia pięknej miss znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Finałowa piątka. Te piękne uczestniczki dotarły do ostatniego etapu

Miss Supranational 2026: Filipiny - Katrina Llegado (28 lat)

I Wicemiss: Francja - Ève Gilles (22 lata)

II Wicemiss: Brazylia - Lara Marina (19 lat)

III Wicemiss: Nigeria - Ndah Eno (18 lat)

IV Wicemiss: Czechy - Karolína Gorylová (27 lat)

Reprezentantka Polski, Oliwia Mikulska, absolutnie oczarowała widownię, jak i jurorów. Nasza przedstawicielka wystąpiła w stroju narodowym, a potem kąpielowym, uczestnicząc w półfinale. Znalazła się zatem w najlepszej dwunastce, ale nie zakwalifikowała się do finałowej piątki.

Festiwal Piękna 2026 trwa. Przed nami wybory Miss Polski i Mister Supranational

Festiwal Piękna w Nowym Sączu trwa dalej. Przed nami jeszcze dwa spektakularne konkursy. Oliwia Mikulska zakończy panowanie jako Miss Polski i przekaże koronę następczyni, która przez kolejny rok będzie miała okazję reprezentować nasz kraj na różnych zagranicznych wydarzeniach. Odbędą się też wybory Mister Supranational 2026, w których Polskę reprezentuje Bartosz Gwiazda.

Harmonogram transmisji w Polsacie:

Miss Polski 2026 - niedziela, 2 sierpnia, 19:55 (na żywo)

Mister Supranational 2026 - niedziela, 9 sierpnia, 19:55 (retransmisja gali)

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